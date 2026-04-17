Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΣΟΚ στην Αστάνα: Πέθανε ο Ραμούνας Τσβίρκα
Οnsports Τeam 17 Απριλίου 2026, 11:33
ΜΠΑΣΚΕΤ

ΣΟΚ στην Αστάνα: Πέθανε ο Ραμούνας Τσβίρκα

Σε σοκ βρίσκεται η μπασκετική ομάδα της Αστάνα καθώς έγινε γνωστό πως ο προπονητής της "έφυγε" από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών. 

Στο πένθος έχει βυθιστεί η ομάδα της Αστάνα στο άκουσμα της είδησης πως "έφυγε" από τη ζωή ο προπονητής της Ραμούνας Τσβίρκα.

Τα αίτια του αιφνίδιου θανάτου του δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, με την ομάδα της Αστάνα να εκδίδει την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η ομάδα μπάσκετ της Αστάνα ανακοινώνει ότι πέθανε πρόωρα σε ηλικία 59 ετών ο Ραμούνας Τσβίρκα.

Ο Ραμούνας Ζβίρκα ήταν ένας έμπειρος επαγγελματίας που αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην ανάπτυξη του μπάσκετ. Υπό την ηγεσία του, η ομάδα επέδειξε υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ώθηση για αποτελέσματα. Άπειρη η συμβολή του head coach στην ανάπτυξη του συλλόγου και των παικτών.

Το επιτελείο του συλλόγου, οι παίκτες και η διοίκηση εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους οικείους του Ραμούνας Ζβίρκα», αναφέρει η ανακοίνωση της Αστάνα.



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
ΠΑΟΚ: Στον… αέρα τα εισιτήρια του τελικού με την Μπιλμπάο
23 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Στον… αέρα τα εισιτήρια του τελικού με την Μπιλμπάο
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στα playoffs και μετά στον τελικό του T-Center
49 λεπτά πριν Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στα playoffs και μετά στον τελικό του T-Center
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΣΟΚ στην Αστάνα: Πέθανε ο Ραμούνας Τσβίρκα
1 ώρα πριν ΣΟΚ στην Αστάνα: Πέθανε ο Ραμούνας Τσβίρκα
EUROLEAGUE
«Αγκαλιά» με τον τίτλο του πρώτου σκόρερ ο Βεζένκοφ, στη… γωνία ο Ναν
2 ώρες πριν «Αγκαλιά» με τον τίτλο του πρώτου σκόρερ ο Βεζένκοφ, στη… γωνία ο Ναν
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved