ΠΑΟΚ: Στον… αέρα τα εισιτήρια του τελικού με την Μπιλμπάο

Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ ανακοίνωσε πως τα «μαγικά» χαρτάκια για τον μεγάλο αγώνα της 22ας Απριλίου είναι στη διάθεση των φίλων του ΠΑΟΚ.

Η μεγάλη στιγμή για την ομάδα του ΠΑΟΚ πλησιάζει, καθώς ο «Δικέφαλος» στις 22 Απριλίου θα υποδεχθεί στην Πυλαία την Μπιλμπάο για τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup.

Όπως είναι φυσιολογικό άπαντες στο «στρατόπεδο» του ΠΑΟΚ κινούνται σε ρυθμούς τελικού με τους Θεσσαλονικείς να θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου.

Ο επαναληπτικός είναι προγραμματισμένος για τις 29 Απριλίου, με την ομάδα με την καλύτερη διαφορά πόντων θα κατακτήσει το τρόπαιο.