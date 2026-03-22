Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Στο «μικροσκόπιο» της Γιουβέντους ο Τζολάκης - Τα δεδομένα

Το όνομα του Κωνσταντή Τζολάκη εμφανίζεται ξανά σε ιταλικά ρεπορτάζ, καθώς η Γιουβέντους συνεχίζει να ενδιαφέρεται για τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Tuttomercato», ο Τζολάκης παραμένει στη λίστα των «μπιανκονέρι» για την ενίσχυση της θέσης του γκολκίπερ ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Οι βασικοί στόχοι της ιταλικής ομάδας είναι ο Γκιγιόμ Ρεστές της Τουλούζ και ο Μάρκο Καρνεσέκι της Αταλάντα, αλλά η λίστα περιλαμβάνει και άλλες αξιόλογες επιλογές.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει και ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος παρακολουθείται στενά, ενώ αναφέρονται επίσης τα ονόματα του Άλισον της Λίβερπουλ και του Όλιβερ Κρίστενσεν της Φιορεντίνα.