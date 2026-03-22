Super League: Τι ισχύει για τους παίκτες που είναι στο όριο καρτών ενόψει play offs και play outs

Ωστόσο, στους αγώνες play offs και play outs που ακολουθούν, οι κανόνες για τις κάρτες αλλάζουν. Στα ματς αυτά οι ομάδες δεν μπορούν πλέον να επιλέξουν ποιον αγώνα θα εκτίσουν οι παίκτες τους την ποινή της μίας αγωνιστικής.

Όσοι βρίσκονται στο όριο των κίτρινων καρτών και τιμωρηθούν την Κυριακή (22/03) θα απουσιάσουν υποχρεωτικά από την πρώτη αγωνιστική των play offs και play outs. Αντίθετα, όσοι δεν τιμωρηθούν στα ματς της 26ης αγωνιστικές, οι κάρτες τους «σβήνονται», καθώς δεν μεταφέρονται από την κανονική περίοδο στους αγώνες κατάταξης.

Σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ, οι ομάδες μπορούν να δηλώσουν προς έκτιση ποινών μόνο μέχρι την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Στα play-off, playout, μπαράζ ή αγώνες κατάταξης που ακολουθούν, οι ποινές από συμπλήρωση κίτρινων καρτών εκτίονται υποχρεωτικά στην αμέσως επόμενη αγωνιστική, ενώ οι κάρτες της κανονικής περιόδου δεν μεταφέρονται.