Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Επίσημη η ανανέωση του Ελ Κααμπί

Παίκτης του Ολυμπιακού θα συνεχίσει να είναι, με κάθε επισημότητα, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, ο Μαροκινός επιθετικός είχε έρθει σε συμφωνία με την ηγεσία της ΠΑΕ, η οποία πριν λίγη ώρα προανήγγειλε την παραμονή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Έτσι, το απόγευμα της Πέμπτης (12/03) οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν και επίσημα την παραμονή του διεθνή φορ.

«Ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού κ. Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επισφράγισαν την ανανέωση της συνεργασίας του παίκτη με την ομάδα μας. Μαζί κατακτήσαμε κορυφές και μαζί συνεχίζουμε για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και θριάμβους!», αναφέρεται χαρακτηριστικά.