Ολυμπιακός: Προανήγγειλε την ανανέωση του Ελ Κααμπί με… Conference League!

Οnsports Team

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να προαναγγέλλουν την επισημοποίηση της συμφωνίας με έναν ξεχωριστό και πρωτότυπο τρόπο, εμπνευσμένο από την κατάκτηση του Conference League.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ δημοσίευσε μια χαρακτηριστική φωτογραφία του ποδοσφαιριστή από το μουσείο της ομάδας. Στην εικόνα εμφανίζεται το «115:16», το λεπτό στο οποίο σημείωσε το γκολ στον τελικό του 2024.

Η επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολαίου φαίνεται να είναι θέμα χρόνου κι ο Ολυμπιακός, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προανήγγειλε την εξέλιξη. Στη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε, ο Ελ Κααμπί ποζάρει στο μουσείο του συλλόγου με ανοιχτά χέρια μπροστά από την τροπαιοθήκη, ενώ επάνω του αναγράφεται το ιστορικό «115:16», το χρονικό σημείο του γκολ που πέτυχε απέναντι στη Φιορεντίνα στον τελικό της διοργάνωσης τον Μάιο του 2024.