Stoiximan Super league: Οι «σφυρίχτρες» της 25ης αγωνιστικής

Οnsports Τeam

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τα ματς της Super League με τον Τσιμεντερίδη να… επιστρέφει και να ορίζεται στο Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός.

Προτελευταία στροφή της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League με τους διαιτητές της 25ης αγωνιστικής να γίνονται γνωστοί.

Ο Τσιμεντερίδης μετά από μια… μικρή απουσία και το Βόλος-ΑΕΚ επιστρέφει στη… δράση, αφού θα διευθύνει το Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός, τη στιγμή που ο Ευαγγέλου θα «σφυρίξει» το Ατρόμητος – ΑΕΚ και το Ματσούκας το ΟΦΗ – Ολυμπιακός. Ο Βεργέτης θα πάει στην Τούμπα για το ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός.

Αναλυτικά οι διαιτητές της αγωνιστικής:

Κηφισιά-Βόλος: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Οικονόμου, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Σιδηρόπουλος, Παπαδόπουλος)

ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Μόσχου, VAR: Πουλικίδης, Τσακαλίδης)

Ατρόμητος-ΑΕΚ: Ευαγγέλου (Ψύλλος, Χριστοδούλου, 4ος Μέγας, VAR: Κουμπαράκης, Ζαμπαλάς)

Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός: Τσιμεντερίδης (Σπυρόπουλος, Μάτσας, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Κατοίκος, Φωτιάς)

ΟΦΗ-Ολυμπιακός: Ματσούκας (Στεφανής, Νίκζας, 4ος Κατοίκος, VAR: Παπαδόπουλος, Πολυχρόνης)

Πανσερραϊκός-Άρης: Ζαμπαλάς (Κωνσταντίνου, Νταβέλας, 4ος Μπακογιάννης, VAR: Τζήλος, Μόσχου)

Λάρισα-Αστέρας: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Κόλλιας, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Φωτιάς, Πουλικίδης)