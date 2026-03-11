Φάκελος «Ποδόσφαιρο Γυναικών»: Ανάγκες και προοπτικές στον δρόμο προς την… κανονικότητα

EUROKINISSI

Το Onsports ανοίγει τον φάκελο «Ποδόσφαιρο Γυναικών» και δίνει τον λόγο στις πρωταγωνίστριες του ελληνικού πρωταθλήματος, οι οποίες ανέλυσαν τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους.

Το Ποδόσφαιρο Γυναικών στην Ελλάδα έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η απόσταση από την… κανονικότητα μιας επαγγελματικής λίγκας παραμένει σημαντική.

Όλοι όσοι βρίσκονται στον χώρο καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για την ανάδειξη του, καταφέρνοντας μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να φέρουν τη Women’s Football League από τα… πέτρινα χρόνια, στον σωστό δρόμο και στη μεγαλύτερη προβολή. Η απόσταση, βέβαια, μέχρι η «μεγάλη» κατηγορία να γίνει και στην πράξη κι όχι μόνο στα… χαρτιά επαγγελματική παραμένει σημαντική, ωστόσο οι προοπτικές υπάρχουν και γεμίζουν με αισιοδοξία το μέλλον.

Το περασμένο Σάββατο (07/03), παραμονές της Ημέρας της Γυναίκας, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο του Αμαρουσίου πραγματοποιήθηκε μια άκρως ενδιαφέρουσα Ημερίδα για το Ποδόσφαιρο Γυναικών, όπου ακούστηκε η φωνή των αθλητριών, παρουσιάστηκε η οπτική των συλλόγων, όπως κι η προπονητική διάσταση. Η συζήτηση έγινε με τη συμμετοχή του ΠΣΑΠΠ.

Το Onsports έδωσε το «παρών» και μίλησε με τις πρωταγωνίστριες (βλ. ποδοσφαιρίστριες) για την πραγματική καθημερινότητα και τις ανάγκες του γυναικείου ποδοσφαίρου. Η πολύπειρη Χαρά Δημητρίου, η οποία έχει παραστάσεις από Ελλάδα κι Ευρώπη και φέτος αγωνίζεται στην Κηφισιά, η επίσης έμπειρη Τατιάνα Γεωργίου της νταμπλούχου ΑΕΚ, αλλά κι η ταλαντούχα Ελένη Γκάτση της Αγ. Παρασκευής ανέλυσαν τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους.

Τη δική τους οπτική έδωσαν και δύο ξένες παίκτριες που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο λόγος για την Μπιλιάνα Μπράντιτς και την Μπιλιάνα Ίλιτς του Παναθηναϊκού. Επίσης, ο Εκτελεστικός Γενικός Γραμματέας του ΠΣΑΠΠ, Θάνος Σαρρής, μίλησε για τις προσπάθειες που καταβάλει ο Σύνδεσμος, ώστε να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στις αθλήτριες.