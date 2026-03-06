Ολυμπιακός: Μέρος της προπόνησης ο Ποντένσε – Προλαβαίνει το ντέρμπι

Onsports Team

Ο Πορτογάλος όλα δείχνουν πως θα είναι έτοιμος για την κρίσιμη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Την Κυριακή (8/3) ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη «μάχη» των δύο απ’ τις τρεις ομάδες που είναι μαζί στην κορυφή. Με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν νίκη σε ντέρμπι μετά από σερί ανεπιτυχών αποτελεσμάτων σε αυτά τα ματς.

Το ερωτηματικό για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι ο Ντάνιελ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος που είχε άδεια μετά το ματς με τη Λεβερκούζεν, κάνει αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμος κόντρα στον «Δικέφαλο».

Στην προπόνηση της Παρασκευής (6/3) πήρε μέρος σε κομμάτια της προπόνησης ενώ στη συνέχεια έκανε εντατικό ατομικό πρόγραμμα. Όπως όλα δείχνουν το Σάββατο θα γυμναστεί σε κανονικούς ρυθμούς. Αυτό σημαίνει πως θα είναι σε θέση να μπει στην αποστολή.