Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Διάσειση ο Φαρίντ, τέλος το ματς για τον Αμερικανό
Onsports Team 06 Μαρτίου 2026, 22:25
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Διάσειση ο Φαρίντ, τέλος το ματς για τον Αμερικανό

Στο ιατρείο του ΣΕΦ ο Κένεθ Φαρίντ με έντολη ζαλάδα και αν δεν νιώσει καλύτερα θα διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Απρόοπτο με τον Κένεθ Φαρίντ για τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ. Ο Αμερικανός σέντερ έχει υποστεί διάσειση και πήγε αμέσως στο ιατρείο του σταδίου. Τέθηκε αυτόματα εκτός αγώνας, σε ένα ακόμη πρόβλημα για τους «πράσινους».

Ο έμπειρος σέντερ ζαλίζεται αρκετά. Στην περίπτωση που δεν αισθανθεί καλύτερα, θα διακομιστεί στο νοσοκομείο.

 



