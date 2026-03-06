Ομάδες

ΟΦΗ: Εκτίει με Ολυμπιακό ο Θεοδοσουλάκης
Οnsports Τeam 06 Μαρτίου 2026, 22:53
SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Εκτίει με Ολυμπιακό ο Θεοδοσουλάκης

Ο Χρήστος Κόντης ξεκινά την προετοιμασία για το παιχνίδι του ΟΦΗ με τον Βόλο και είδε τον Μπόρχα να μπαίνει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεως, τη στιγμή που αποφασίστηκε να μείνει εκτός του αγώνα με τον Ολυμπιακό ο Θεοδοσουλάκης. 

Μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό (4-1), ο ΟΦΗ παρέμεινε στις θέσεις 5-8 αλλά η διαφορά από τον 9ο Βόλο είναι στον έναν βαθμό και η προετοιμασία για το μεταξύ τους παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό έχει ήδη ξεκινήσει.

Ο Χρήστος Κόντης καταστρώνει τα πλάνα του για την εκτός έδρας αναμέτρηση των Κρητικών και μπορεί να... χαμογελά καθώς ο Μπόρχα Γκονζάλεθ ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού, έκανε ατομικό και σήμερα (6/3) αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμούς και να είναι έτοιμος για την Κυριακή (8/3).

Εν τω μεταξύ ο Έλληνας τεχνικός αποφάσισε ο Θεοδοσουλάκης, που συμπλήρωσε κάρτες, να μείνει εκτός από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. 



