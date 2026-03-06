Ομάδες

Ατρόμητος: Χωρίς προβλήματα στη Θεσσαλονίκη για το ματς με τον Άρη
Onsports Team 06 Μαρτίου 2026, 22:21
SUPER LEAGUE / Ατρόμητος

Ατρόμητος: Χωρίς προβλήματα στη Θεσσαλονίκη για το ματς με τον Άρη

Πάνοπλος ο σύλλογος του Περιστερίου για την αναμέτρηση στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο ντέρμπι για τις θέσεις 5-8.

Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα θα αγωνιστεί ο Ατρόμητος το απόγευμα του Σαββάτου (7/3, 17:00) με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 24η αγωνιστική της Super League.

Ο Ντούσαν Κέρκεζ θα έχει πλέον στη διάθεσή του και τον Χουτεσιώτη ο οποίος εξέτισε την ποινή του.

Αναλυτικά η αποστολή του Ατρόμητου: Αθανασίου, Γκουγκεσασβίλι, Χουτεσιώτης, Κίνι, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μανσούρ, Τσακμάκης, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Τσιλούλης, Τζοβάρας, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Πνευμονίδης, Ουκάκι, Τσούμπερ, Τσαντίλας και Φαν Βέερτ.



