Απίθανα πράγματα στο ΣΕΦ, μπροστά στα μάτια του Μπουένο

Οnsports Τeam

Ο νέος CEO βρίσκεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το ματς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και βλέπει από πρώτο χέρι τους διαιτητές σε ένα απίστευτο κρεσέντο, με τον Ολυμπιακό να έχει «εκτελέσει» 10 βολές και τον Παναθηναϊκό καμία.

Η EuroLeague συνεχίζει να εκτίθεται όπως κάνει τόσα χρόνια χωρίς να υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα.

Τα εκτελεστικά όργανα του Ιερεθουέλο έχουν πάει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με ξεκάθαρο πλάνο και... σχέδιο, με τους δύο Ισπανούς Πέρεθ και τον Πολωνό Πέτεκ να... οργιάζουν.

Ο Παναθηναϊκός έχει πραγματοποιήσει μια άθλια εμφάνιση, αλλά την ίδια στιγμή η διαιτητική τριάδα προσπαθεί να του κλέψει τον... τίτλο.

Με το γήπεδο να έχει γείρει και τους διαιτητές να τα βλέπουν όλα... κόκκινα οι παίκτες του Μπαρτζώκα έχουν "εκτελέσει" 10 βολές, τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μέρος δεν πήγε στη γραμμή των βολών. Με τα φάουλ να είναι στο 11-5 κατά του Παναθηναϊκού.