Αστέρας AKTOR: Το… χρίσμα στον Αντωνόπουλο για την τεχνική ηγεσία
Eurokinissi Sports
Onsports Team 03 Μαρτίου 2026, 14:39
SUPER LEAGUE / Αστέρας Τρίπολης

Αστέρας AKTOR: Το… χρίσμα στον Αντωνόπουλο για την τεχνική ηγεσία

Νέος προπονητής του Αστέρα AKTOR μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν είναι ο Γιώργος Αντωνόπουλος.

Ο Έλληνας προπονητής επιλέχθηκε από τη διοίκηση των Αρκάδων να αποτελέσει τον διάδοχο του Μίλαν Ράσταβατς, αναθέτοντάς του το δύσκολο έργο της αποφυγής του υποβιβασμού της ομάδας στην Super League 2.

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος ήταν τη φετινή σεζόν στον πάγκο του Αστέρα Β’ στην δεύτερη κατηγορία, οδηγώντας την ομάδα μέχρι τα play offs της ανόδου.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο κ. Γιώργος Αντωνόπουλος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας του Αστέρα AKTOR.

Ο κ. Αντωνόπουλος έχει πολύχρονη συνεργασία με τον Αστέρα AKTOR και τα τελευταία χρόνια αποτελεί στέλεχος του προπονητικού επιτελείου του συλλόγου μας.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο ήταν προπονητής του Αστέρα B' AKTOR, με την ομάδα μας να διαγράφει εξαιρετική πορεία και να βρίσκεται σε όλη τη χρονιά στις θέσεις των Play Offs της Super League 2.

Άμεσος συνεργάτης του κ. Αντωνόπουλου θα είναι ο κ. Βαγγέλης Ντίσιος.

Ευχόμαστε στο νέο επιτελείο της πρώτης ομάδας του συλλόγου μας καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνουν».



