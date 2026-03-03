ΟΦΗ: Με απουσίες κόντρα σε Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εξ αναβολής αναμέτρηση της Τετάρτης (04/03) για την 1η αγωνιστική της Super League απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Η τελευταία προπόνηση των Κρητικών διεξήχθη το πρωί της Δευτέρας (03/03) στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, με τον Χρήστο Κόντη να γνωστοποιεί στη συνέχεια την αποστολή για το παιχνίδι με τους «πράσινους» στο «Απόστολος Νικολαϊδης».

Από τα πλάνα του τεχνικού του ΟΦΗ απουσιάζει ο τιμωρημένος Γιάννης Αποστολάκης, ενώ εκτός έμειναν επίσης οι Καραχάλιος (ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα), Γκονθάλεθ, Κοντεκάς, Καλαφάτης, Καινουργιάκης και Χνάρης.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή μετέχουν οι: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Μπαϊνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Νους, Φούντας, Ρομάνο, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Σαλσέδο και Ισέκα.