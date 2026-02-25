Ούγγρος διαιτητής στο Παναθηναϊκός - Άρης: Οι ορισμοί της αγωνιστικής

Οnsports Team

Ο Τόμας Μπόγκναρ, από την πρώτη κατηγορία της UEFA ορίστηκε από την ΚΕΔ για την αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Άρης.

Με ελληνικό παρελθόν ο 47χρονος Ούγγρος ρέφερι που θα σφυρίξει την αναμέτρηση στη Λεωφόρο, για την 23η αγωνιστική της Super League.

Ο Μπόγκναρ διηύθυνε ξανά παιχνίδι των δύο ομάδων και μάλιστα δύο φορές. Συγκεκριμένα για τα playoffs της σεζόν 2021-22, στο Άρης-Παναθηναϊκός 0-0 και την επόμενη σεζόν στο Άρης-Παναθηναϊκός 0-1.

Πρώτη φορά ήρθε στην Ελλάδα το 2020 για το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-1 κι ακολούθησαν οι αγώνες ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 1-0 (2021), Άρης-Ολυμπιακός 2-1 (2022) και ΠΑΟΚ-Άρης 1-0 (2023).

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Μπάλας Μπούζας, Πίτερ Κόμπρο, 4ος ο Μόσχου και στο VAR θα βρίσκεται μία γυναίκα, η 41χρονη Κάταλιν Κούλτσαρ με τον Φέρεντς Καράκο, επίσης από την Ουγγαρία.

Από εκεί και πέρα το ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης θα σφυρίξει ο Παπαπέτρου, το Βόλος-ΑΕΚ ο Τσιμεντερίδης και το Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός ο Πολυχρόνης.

Αναλυτικά οι διαιτητές της αγωνιστικής:

Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός: Πολυχρόνης (Μηνούδης, Σπυρόπουλος, 4ος Κόκκινος, VAR: Τζήλος, Ζαμπαλάς)

Βόλος-ΑΕΚ: Τσιμεντερίδης (Μάτσας, Κλεπετσάνης, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Παπαδόπουλος, Κουμπαράκης)

ΠΑΟΚ-Αστέρας: Παπαπέτρου (Καραγκιζόπουλος, Αρμακόλας, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Ευαγγέλου, Πουλικίδης)

Παναθηναϊκός-Άρης: Μπόγκναρ (Μπούζας, Κόμπορ, 4ος Μόσχου, VAR: Κούλτσαρ, Καράκο)

ΟΦΗ-Λάρισα: Ζαμπαλάς (Πάτρας, Οικονόμου, 4ος Κουκουλάς, VAR: Κουμπαράκης, Γιουματζίδης)

Ατρόμητος-Παναιτωλικός: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Πουλικίδης, Φωτιάς)

Κηφισιά-Λεβαδειακός: Ματσούκας (Στεφανής, Βαλιώτης, 4ος Κατόπης, VAR: Παπαδόπουλος, Τζήλος)