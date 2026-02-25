Παναθηναϊκός: Αναχώρησε για τη Τσεχία με τις γνωστές απουσίες

Οnsports Team

Για τη Τσεχία αναχώρησε η αποστολή του Παναθηναϊκού, όπου την Πέμπτη (26/2, 19:45) θα διεκδικήσει την πρόκριση στους «16» του Europa League, κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν.

Αποφασισμένος να δώσει τη μάχη του για να βρεθεί στις 16 καλύτερες ομάδες του Europa League είναι ο Παναθηναϊκός, με την αποστολή να αναχωρεί το πρωί της Τετάρτης (25/2) για το Πλζεν, όπου την Πέμπτη (26/2, 19:45) θα αντιμετωπίσει τη Βικτόρια στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» έφτασαν ευδιάθετοι στο «Ελ. Βενιζέλος» για την πτήση προς Τσεχία και στις 19:30 θα κάνουν την τελευταία τους προπόνηση στο Stadion města Plzně, ενώ στις 18:45 ο Ράφα Μπενίτεθ θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Για την εν λόγω κρίσιμη αναμέτρηση, ο Ισπανός τεχνικός θα έχει ξανά στη διάθεσή του τον Φακούντο Πελίστρι. Ο Ουρουγουανός εξτρέμ, ο οποίος απουσίαζε για ένα μήνα, έβγαλε όλη την προπόνηση και συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή για τον επαναληπτικό.

Αντιθέτως, εκτός από τον Πάλμερ Μπράουν, στην αποστολή δεν συμπεριλήφθηκαν και οι Ντέσερς, Κώτσιρας και Τσιριβέγια, οι οποίοι συνεχίζουν τα ατομικά προγράμματα και τις θεραπείες τους, με στόχο την επάνοδο στους αγωνιστικούς χώρους.

Στην αποστολή βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Τεττέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Θυμίζουμε ότι εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Γεντβάι, Κοντούρης, Σισοκό, Ντέσερς και οι τραυματίες Κώτσιρας, Τσιριβέγια.