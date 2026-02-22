ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 0-2: Τετέι και Καλάμπρια έκαναν τη διαφορά

Οnsports Team

Ένα πανέμορφο γκολ του Ανδρέα Τετέι σε συνεργασία με τον Νταβίντε Καλάμπρια στο ξεκίνημα του ματς και ένα του Ιταλού με πέναλτι στο τέλος του, έδωσε στον Παναθηναϊκό τη νίκη με 2-0 κόντρα στον ΟΦΗ στο Ηράκλειο.

Με πειστική κι αποφασιστική εμφάνιση ο Παναθηναϊκός πέρασε από το κεκλεισμένων των θυρών Παγκρήτιο με νίκη 2-0 επί του ΟΦΗ στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Super League και πλησίασε ξανά την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και τα play off.

Το πρώτο τέρμα ήρθε νωρίς στο παιχνίδι από τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος συνεργάστηκε άψογα με τον Νταβίντε Καλάμπρια και «κρέμασε» με εκπληκτικό πλασέ τον Χριστογεώργο, ενώ το δεύτερο σημείωσε ο Ιταλός ποδοσφαιριστής με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο φινάλε της αναμέτρησης.

Όλα στραβά για τον ΟΦΗ, που δεν μπόρεσε να απειλήσει όσο θα ήθελε την εστία του Λαφόν, ενώ έχασε στην τελευταία φάση του ματς και τον Τιάγκο Νους με κόκκινη κάρτα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η εκκίνηση για τον Παναθηναϊκό ήταν η καλύτερη δυνατή, καθώς πήρε «κεφάλι» στο σκορ μόλις στο 6ο λεπτό. Ο Καλάμπρια έβγαλε μία εξαιρετική μπαλιά στο χώρο προς τον Τεττέη, ο οποίος είδε τον Χριστογεώργο εκτός εστίας και τον «κρέμασε», κάνοντας το 1-0 για τους «πράσινους».

Στο 14’ από κλέψιμο της μπάλας ψηλά και ασίστ του Τεττέη, ο Παντελίδης βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά το πλασέ του σταμάτησε από τον Χριστογεώργο. Δύο λεπτά μετά (16’) ο ΟΦΗ είδε τη δική του μεγάλη στιγμή όταν σε πολύ γρήγορη μετάβαση, ο Σαλσίδο έβγαλε ασίστ στον Νους που πλάσαρε, αλλά ο Λαφόν έκανε καταπληκτική επέμβαση σε κόρνερ.

Στο 32’ ο Παντελίδης γύρισε από δεξιά προς τον Αντίνο, όμως ο Αργεντινός άσος ήταν μισό βήμα πιο μπροστά και δεν μπόρεσε να φέρει την μπάλα στην κατοχή του και να εκτελέσει. Στο 41’ από γύρισμα του Τεττέη, ο Αντίνο δεν μπόρεσε να εκτελέσει από δύσκολη γωνία, ενώ στο 42’ ο Λαφόν μπλόκαρε το σουτ του Φούντα.

Ο Παναθηναϊκός είχε πολύ πιο πειστική εικόνα και στο δεύτερο ημίχρονο και στο 58’ είχε άλλη μία καλή στιγμή με το τελείωμα του Αντίνο από καλή θέση που πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Στο 66’ από νέα γρήγορη μετάβαση των παικτών του ΟΦΗ, ο Λαφόν αντέδρασε ξανά εξαιρετικά στο δυνατό σουτ του Νους αποκρούοντας σε κόρνερ, ενώ στο 71’ από κλέψιμο και πλασέ του Ζαρουρί η μπάλα κόντραρε λίγο πάνω στον Μαρινάκη και πέρασε ελάχιστα δίπλα απ’ το δοκάρι του Χριστογεώργου σε κόρνερ.

Στο 4ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο Νους ανέτρεψε τον Τσέριν στην περιοχή, την ώρα που ο διαιτητής Κατσικογιάννης σφύριξε τη λήξη. Το VAR Ματσούκας του ζήτησε να επανεξεταστεί η φάση, με τον Γιαννιώτη ρέφερι να πηγαίνει για on field review και να δίνει εντέλει την παράβαση. Ο Καλάμπρια ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι κι έκανε το 2-0 απ’ την άσπρη βούλα, τελειώνοντας και τυπικά το ματς και τη νίκη για τον Παναθηναϊκό.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Ανδρούτσος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας (88’ Σενγκέλια), Αθανασίου, Αποστολάκης (64’ Μαρινάκης), Κανελλόπουλος, Φούντας (70’ Ισέκα), Νους, Σαλσέδο (86’ Θεοδοσουλάκης).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ (72’ Κάτρης), Καλάμπρια, Κοντούρης (72’ Τσέριν), Σιώπης, Κυριακόπουλος, Αντίνο (62’ Ταμπόρδα), Παντελίδης (61’ Ζαρουρί), Τεττέη (81’ Σφιντέρσκι).