«Ράγισαν» τα τσιμέντα στο 27’: Διακοπή του αγώνα με πυρσούς και συνθήματα για τα «αετόπουλα»
Onsports Team 01 Φεβρουαρίου 2026, 20:16
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

«Ράγισαν» τα τσιμέντα στο 27’: Διακοπή του αγώνα με πυρσούς και συνθήματα για τα «αετόπουλα»

Το λεπτό που συμβόλιζε την ημερομηνία που σκοτώθηκαν στο τραγικό δυστύχημα οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, έγινε η κορύφωση του θρήνου και της τιμής στη μνήμη τους.

Το ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός ήταν απλά η αφορμή. Οι εκδηλώσεις μνήμης και η έκφραση του πένθους από τους φίλους του «Δικέφαλου», έκαναν… κρότο. Η κορύφωση όλων αυτών, ήρθε στο 27ο λεπτό του αγώνα. Μόλις συμπληρώθηκε αυτό, ήρθε η «έκρηξη».

Άναψαν πυρσοί σε όλο το γήπεδο, φώναζαν οι πάντες δυνατά «αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε» και άλλα συνθήματα που συμβολίζουν την αγάπη για τον σύλλογο. Εκείνη που δυστυχώς δεν πρόλαβαν να εκφράσουν στο ματς της Γαλλίας οι επτά άτυχοι φίλαθλοι που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία.

«Το μόνο που με ένοιαζε να είμαστε μαζί. Σε κάθε γήπεδο σε όλη τη γη», φώναζε ο κόσμος στη μεγαλύτερη διάρκεια των οκτώ λεπτών που διήρκησε η διακοπή. Ακόμη κι αυτό ήταν συμβολικό. Επτά τα θύματα από το δυστύχημα της Ρουμανίας και ένας ο φίλος του ΠΑΟΚ που ξεψύχησε μόλις άκουσε τα τραγικά νέα.

Μετά την επανέναρξη του αγώνα, φώναξαν τα ονόματα των παλικαριών και το ρίγος συγκίνησης διαπέρασε τους πάντες.

5015023.jpg

5015027.jpg

5015031.jpg

5015032.jpg


