Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

«Δακρύζει» η Τούμπα: Συγκλονιστικές εικόνες πριν το ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός | Δείτε βίντεο
Eurokinissi
Οnsports Team 01 Φεβρουαρίου 2026, 19:42
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

«Δακρύζει» η Τούμπα: Συγκλονιστικές εικόνες πριν το ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός | Δείτε βίντεο

Ανατριχιαστικές εικόνες πριν από τη σέντρα του ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός, με άπαντες στην Τούμπα τα «αετόπουλα» που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο στη Ρουμανία.

Οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν πριν από τη σέντρα ήταν συγκλονιστικές.

Στιγμές που κανείς δεν θα ξεχάσει, όπως δεν θα ξεχαστούν κι οι εφτά οπαδοί του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Όλη η Τούμπα φώναζε «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», ενώ οι παίκτες των δύο ομάδων, αλλά κι οι διαιτητές βγήκαν στον αγωνιστικό φορώντας μπλουζάκια που αναφέρουν «27/01/2026 ΑΘΑΝΑΤΟΙ».

Τα μέλη των αποστολών και των δύο ομάδων κατευθύνθηκαν στη συνέχεια στη Θύρα 4, όπου άφησαν στεφάνια και λουλούδια στη μνήμη των 7 «αετόπουλων».

Πριν από τη σέντρα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, όπου δεν ακουγόταν ούτε… ανάσα στο γήπεδο της Τούμπας, ενώ μετά την έναρξη της αναμέτρησης εκατοντάδες καπνογόνα άναψαν στη Θύρα 4, με τον κόσμο να φωνάζει «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε»

ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός | Η κατάνυξη στην Τούμπα και η ενός λεπτού σιγή!

ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός | Οι παικτες των δύο ομάδων και οι διαιτητές αφήνουν λουλούδια για τους νεκρούς οπαδούς!

ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός | Τα συνθήματα, το ρίγος και τα στεφάνια στην Τούμπα!



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Τα γκολ των Τετέι, Σφιντέρσκι και Ταμπόρδα - Δείτε βίντεο
11 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Τα γκολ των Τετέι, Σφιντέρσκι και Ταμπόρδα - Δείτε βίντεο
SUPER LEAGUE
«Δακρύζει» η Τούμπα: Συγκλονιστικές εικόνες πριν το ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός | Δείτε βίντεο
13 λεπτά πριν «Δακρύζει» η Τούμπα: Συγκλονιστικές εικόνες πριν το ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός | Δείτε βίντεο
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-0: «Λάτιν» σφραγίδα στη Λεωφόρο, άνοιξε λογαριασμό ο Τετέι (vid)
23 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-0: «Λάτιν» σφραγίδα στη Λεωφόρο, άνοιξε λογαριασμό ο Τετέι (vid)
SUPER LEAGUE
LIVE ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός: Η αναμέτρηση της Τούμπας στη «σκιά» της τραγωδίας
39 λεπτά πριν LIVE ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός: Η αναμέτρηση της Τούμπας στη «σκιά» της τραγωδίας
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved