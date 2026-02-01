«Δακρύζει» η Τούμπα: Συγκλονιστικές εικόνες πριν το ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός | Δείτε βίντεο

Eurokinissi

Οnsports Team

Ανατριχιαστικές εικόνες πριν από τη σέντρα του ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός, με άπαντες στην Τούμπα τα «αετόπουλα» που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο στη Ρουμανία.

Οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν πριν από τη σέντρα ήταν συγκλονιστικές.

Στιγμές που κανείς δεν θα ξεχάσει, όπως δεν θα ξεχαστούν κι οι εφτά οπαδοί του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Όλη η Τούμπα φώναζε «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», ενώ οι παίκτες των δύο ομάδων, αλλά κι οι διαιτητές βγήκαν στον αγωνιστικό φορώντας μπλουζάκια που αναφέρουν «27/01/2026 ΑΘΑΝΑΤΟΙ».

Τα μέλη των αποστολών και των δύο ομάδων κατευθύνθηκαν στη συνέχεια στη Θύρα 4, όπου άφησαν στεφάνια και λουλούδια στη μνήμη των 7 «αετόπουλων».

Πριν από τη σέντρα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, όπου δεν ακουγόταν ούτε… ανάσα στο γήπεδο της Τούμπας, ενώ μετά την έναρξη της αναμέτρησης εκατοντάδες καπνογόνα άναψαν στη Θύρα 4, με τον κόσμο να φωνάζει «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε»