Παναθηναϊκός: «Επανήλθε με μεγάλη πρόταση για Καμαρά»

Οnsports Team

Για νέα πρόταση του Παναθηναϊκού προς την Σαρλερουά, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ετιέν Καμαρά, κάνει λόγο ο γνωστός δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι.

Ο Παναθηναϊκός έχει στρέψει το βλέμμα του στην αγορά για να βρει έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να καλύψει κυρίως τη θέση του αμυντικού χαφ, μετά και τον τραυματισμό του Πέδρο Τσιριβέγια.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι, παρότι όλα έδειχναν πως η περίπτωση του Ετιέν Καμαρά οδεύει σε... ναυάγιο, πλέον υπάρχουν νέα δεδομένα.

Όπως αναφέρει, ο Παναθηναϊκός επανήλθε για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, κάνοντας πρόταση 5 εκατομμυρίων ευρώ, συν μπόνους, για την απόκτηση του νεαρού Γάλλου αμυντικού μέσου.

Υπενθυμίζεται ότι το Τριφύλλι έχει καταλήξει σε συμφωνία τόσο με τον Χάβι Ερνάντεθ, τον αριστερό μπακ, όσο και με τον Μουσά Σισοκό, ο οποίος αγωνίζεται στο χώρο του κέντρου.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος:

«Τα πράγματα προχωρούν για τον Ετιέν Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός υπέβαλε νέα πρόταση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους στην Σαρλερουά για τον ποδοσφαιριστές.

Θα ακολουθήσουν κι άλλες πληροφορίες»