Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: «Επανήλθε με μεγάλη πρόταση για Καμαρά»
Οnsports Team 01 Φεβρουαρίου 2026, 20:07
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: «Επανήλθε με μεγάλη πρόταση για Καμαρά»

Για νέα πρόταση του Παναθηναϊκού προς την Σαρλερουά, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ετιέν Καμαρά, κάνει λόγο ο γνωστός δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι.

Ο Παναθηναϊκός έχει στρέψει το βλέμμα του στην αγορά για να βρει έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να καλύψει κυρίως τη θέση του αμυντικού χαφ, μετά και τον τραυματισμό του Πέδρο Τσιριβέγια.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι, παρότι όλα έδειχναν πως η περίπτωση του Ετιέν Καμαρά οδεύει σε... ναυάγιο, πλέον υπάρχουν νέα δεδομένα.

Όπως αναφέρει, ο Παναθηναϊκός επανήλθε για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, κάνοντας πρόταση 5 εκατομμυρίων ευρώ, συν μπόνους, για την απόκτηση του νεαρού Γάλλου αμυντικού μέσου.

Υπενθυμίζεται ότι το Τριφύλλι έχει καταλήξει σε συμφωνία τόσο με τον Χάβι Ερνάντεθ, τον αριστερό μπακ, όσο και με τον Μουσά Σισοκό, ο οποίος αγωνίζεται στο χώρο του κέντρου.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος:

«Τα πράγματα προχωρούν για τον Ετιέν Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός υπέβαλε νέα πρόταση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους στην Σαρλερουά για τον ποδοσφαιριστές.

Θα ακολουθήσουν κι άλλες πληροφορίες»



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: «Έκλεψε» βαθμό με… VARίσιο πέναλτι στο 16ο λεπτό των καθυστερήσεων!
27 λεπτά πριν ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: «Έκλεψε» βαθμό με… VARίσιο πέναλτι στο 16ο λεπτό των καθυστερήσεων!
SUPER LEAGUE
Super League Βαθμολογία: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, κερδισμένος ο ΠΑΟΚ – Συνεχίζει το… κυνήγι ο Παναθηναϊκός
29 λεπτά πριν Super League Βαθμολογία: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, κερδισμένος ο ΠΑΟΚ – Συνεχίζει το… κυνήγι ο Παναθηναϊκός
SUPER LEAGUE
LIVE ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Ισοφάρισε με πέναλτι στην τελευταία φάση
35 λεπτά πριν LIVE ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Ισοφάρισε με πέναλτι στην τελευταία φάση
SUPER LEAGUE
Αντίνο: «Ευχαριστώ για την στήριξη, πάμε για περισσότερα»!
43 λεπτά πριν Αντίνο: «Ευχαριστώ για την στήριξη, πάμε για περισσότερα»!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved