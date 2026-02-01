Ομάδες

Οnsports Team 01 Φεβρουαρίου 2026, 16:34
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Με Αντίνο και Κοντούρη η ενδεκάδα του Μπενίτεθ

Ντεμπούτο για τον Σαντίνο Αντίνο με τον Παναθηναϊκό - Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ

Μετά την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων για την League Phase του Europa League, ο Παναθηναϊκός στρέφει και πάλι την προσοχή του στο ελληνικό πρωτάθλημα της Super League, υποδεχόμενος την Κηφισιά για την 19η αγωνιστική.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει ξανά αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα, με τον Σαντίνο Αντίνο να κάνει το ντεμπούτο του, ενώ ξεκινά και τον Σωτήρη Κοντούρη.

Κάτω από τα γκολπόστ παραμένει ο Αλμπάν Λαφόν, στο πέμπτο σερί παιχνίδι του μετά την επιστροφή του από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Στο δεξί άκρο της άμυνας επανέρχεται ο Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε, ενώ στα αριστερά ξεκινάει ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο συνθέτουν οι Ίνγκι Ίνγκασον και Τιν Γεντβάι.

Στο χώρο του κέντρου σε θέση «6» ξεκινάει ο Μανώλης Σιώπης, με τους Ρενάτο Σάντσες και Σωτήρη Κοντούρη μπροστά του, ενώ ο Σαντίνο Αντίνο (αριστερά) και Παύλος Παντελίδης (δεξιά) ξεκινούν στα άκρα.

Μοναδικός προωθημένος ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά κόντρα στην Κηφισιά.



