Μπενίτεθ: «Θα έχουμε παίκτες που θέλουν να είναι στον Παναθηναϊκό»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έστειλε μήνυμα στους οπαδούς, μέσω του MatchDay του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Κηφισιά, πως συνεχίζεται η δουλειά και η βελτίωση του ρόστερ.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Θα πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία μας γρήγορα από την Ευρώπη στο πρωτάθλημα και να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίστηκαν στο Europa League, οπότε τώρα θα είναι διαθέσιμοι και ελπίζουμε με φρέσκια πόδια και καθαρό μυαλό να κάνουμε αυτό που πρέπει για να κερδίσουμε. Σκεφτόμαστε κάθε παιχνίδι τη φορά. Τώρα, μετά το ματς του Europa League, όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι για τις άλλες δύο διοργανώσεις και ελπίζω να έχουμε κάποιες εκπλήξεις, με παίκτες που θα έρθουν για να μας βοηθήσουν.

To μήνυμα μου στους οπαδούς είναι πως συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Δεν είμαστε τέλειοι, γιατί όπως είπα βρισκόμαστε στο μέσον μιας κούρσας, και μόλις ήρθαμε. Δεν τα πάμε τέλεια λοιπόν, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να είμαστε σίγουροι πως θα βελτιώσουμε το ρόστερ, θα έχουμε παίκτες που θέλουν να είναι εδώ και να είναι μέρος αυτού του project».