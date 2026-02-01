Τετέι: «Περιμένω σαν τρελός να παίξω στη Λεωφόρο, χτίζει στον Παναθηναϊκό ο κύριος Μπενίτεθ»

Οnsports Team

Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο MatchDay του Παναθηναϊκού ενόψει του αγώνα με την Κηφισιά έδωσε ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος μιλά για τις πρώτες του μέρες στο Τριφύλλι, το κλίμα, τον Μπενίτεθ και τους στόχους του στην ομάδα.

Ο Ανδρέας Τετέι δεν είναι απλώς ένα ακόμη μεγάλο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Είναι ένας ποδοσφαιριστής με ξεχωριστή στόφα, με πίστη, πείσμα και συγκλονιστική ψυχική δύναμη, που παλεύει καθημερινά για να εξελιχθεί και να δικαιώσει τις προσδοκίες.

Με πλήρη συναίσθηση του πού βρίσκεται και τι σημαίνει να φοράς τη φανέλα του Τριφυλλιού, μιλά για τα όνειρά του, για τις δυσκολίες και τις ευθύνες αλλά και για την αδιαπραγμάτευτη θέληση για να πετύχει στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά η συνέντευξή του:

Διανύεις τις πρώτες εβδομάδες στον Παναθηναϊκό σε μία ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική περίοδο. Πώς βιώνεις αυτό το διάστημα στην ομάδα;

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό. Σίγουρα, τώρα που βρίσκομαι εδώ, καταλαβαίνω πολύ περισσότερο, ότι οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγάλες και ότι υπάρχει πολλή πίεση. Εγώ όμως είμαι ένας άνθρωπος που δεν νιώθω την πίεση, γιατί μπαίνω και τα δίνω όλα. Οπότε ξέρω ότι είμαι ικανοποιημένος και χαρούμενος με τον εαυτό μου μετά από κάθε παιχνίδι, γιατί ξέρω ότι τα έδωσα όλα. Και είμαι πολύ σίγουρος ότι σιγά-σιγά η ομάδα θα αρχίσει να χτίζει την ταυτότητά της. Στο διάστημα που βρίσκομαι εδώ, βλέπω ότι όλοι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να είμαστε αυτοί που πρέπει».

Αυτό το χτίσιμο που αναφέρεις, πρέπει παράλληλα να γίνει εν μέσω πολλών αλλαγών, πολλών αγωνιστικών προβλημάτων -με τραυματισμούς, ασθένειες, απουσίες- και με τον Παναθηναϊκό να δίνει μάχη σε τρεις στόχους και με έναν νέο προπονητή, ο οποίος προσπαθεί να βάλει τη σφραγίδα του στην ομάδα δημιουργώντας κάτι καινούργιο, όχι κατά την καλοκαιρινή περίοδο, οπότε θα είχε περισσότερο χρόνο αλλά έχοντας έναν αγώνα ανά τρεις ημέρες. Μοιάζει με πολύ δύσκολη εξίσωση. Λύνεται;

«Πιστεύω ότι όλα είναι στο χέρι μας. Όντως είναι μία πολύ δύσκολη περίοδος γιατί έχουμε πολλούς τραυματίες, γιατί όπως συνέβη στο ματς με τη Ρόμα, δεν είχαμε παίκτες για αλλαγές, είχαμε παιδιά απ’ τις ακαδημίες, γιατί έχουμε αγώνες κάθε τρεις ημέρες και δεν υπάρχει χρόνος για να δουλέψουμε όπως θα θέλαμε. Οπότε πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι πολύ δύσκολο για εμάς. Είναι πολύ δύσκολο και απαιτητικό αυτό το διάστημα, με απουσίες, τραυματισμούς και προβλήματα. Υπάρχουν παίκτες που κάθε τρεις μέρες παίζουν 90λεπτα και δεν υπάρχει χρόνος για ξεκούραση γιατί ακολουθεί το επόμενο παιχνίδι. Όμως προσπαθούμε πολύ και τα δίνουμε όλα σε κάθε ματς. Είναι δύσκολο και απαιτητικό, και το βλέπουν όλοι. Έχουμε τραυματίες και προκύπτουν και νέα προβλήματα, όπως οι απουσίες του Τσιριβέγια, του Πελίστρι και άλλων παιδιών…».

Είναι αλήθεια ότι η ομάδα δοκιμάζεται πολύ αυτό το διάστημα. Υπάρχουν παίκτες που παίζουν στο όριο όπως είδαμε και στο ματς με τη Ρόμα. Για παράδειγμα ο κόουτς ανέφερε τον Τουμπά που αγωνίστηκε με πυρετό. Θεωρείς ότι μπορεί να βγει κερδισμένη η ομάδα απ’ όλη αυτή τη διαδικασία;

«Οι παίκτες καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια και τα δίνουν όλα. Όπως είτε και ο κόουτς, ο Τούμπα έπαιζε με πυρετό. Κατέβηκα στα αποδυτήρια στο ημίχρονο και το παιδί έβηχε. Κι όμως είπε στον κόουτς: “Μην με βγάλεις. Θα παίξω όσο μπορώ, θα τα δώσω όλα, όσο αντέξω. Δεν θέλω να χάσουμε”. Κι άλλα παιδιά αρρώστησαν, κι ο Καλάμπρια και ο Τσέριν. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι μια δύσκολη περίοδος. Απ’ την άλλη πλευρά, πρέπει να δούμε και το θετικό. Ο κόουτς εμπιστεύτηκε τα παιδιά της ακαδημίας και τα έβαλε σε ένα παιχνίδι απαιτητικό, δύσκολο, με έναν μεγάλο αντίπαλο. Ήταν ένα ματς που θέλαμε βαθμούς, θέλαμε να κερδίσουμε και εμπιστεύτηκε αυτά τα παιδιά. Ο κόουτς φροντίζει για τα πάντα. Και να προστατεύσει κάποιους παίκτες αλλά και να δώσει χρόνο σε νέα παιδιά για να πάρουν εμπειρίες. Και είμαι σίγουρος ότι και τα δύο παιδιά που μπήκαν, ο Σκαρλατίδης και ο Τερζής, θα είναι πολύ χαρούμενοι, που έπαιξαν το πρώτο τους παιχνίδι απέναντι στη Ρόμα. Εμπειρία ζωής! Τους δίνει κίνητρο. Όπως και ο Κάτρης, που δεν είχε συμμετοχή σε ματς πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό, επέστρεψε και έπαιξε σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι και ήταν και πάρα πολύ καλός. Η ομάδα χτίζει πράγματα με τον κύριο Μπενίτεθ, ο οποίος δείχνει εμπιστοσύνη και δίνει αυτοπεποίθηση στους παίκτες. Σίγουρα είναι μία δύσκολη περίοδος, το βλέπουν όλοι, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ομάδα. Να μπούμε στα playoffs στο πρωτάθλημα, να φτάσουμε στον τελικό του Κυπέλλου και να πάμε στην Ευρώπη όσο πιο ψηλά μπορούμε».

Πώς σε υποδέχθηκαν στην ομάδα; Τι κλίμα βρήκες;

«Το κλίμα μέσα στην ομάδα δεν έχει καμία σχέση με τα αποτελέσματα που φαίνονται προς τα έξω. Πραγματικά το λέω, το κλίμα στην ομάδα είναι άψογο! Παρά τις δυσκολίες και τα αρνητικά αποτελέσματα, υπάρχει ένα κλίμα θετικό. Όλοι λένε, και το πιστεύουν, ότι “εμείς εδώ θα το αλλάξουμε”. Ότι “μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση με το να προσπαθούμε και να τα δίνουμε όλα” κι ότι “κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς”. Το γκρουπ είναι ενωμένο. Κι αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Ποδοσφαιρικά πώς αισθάνεσαι μέσα στην ομάδα;

«Θέλω ακόμη λίγο χρόνο για να καταλάβω τους συμπαίκτες μου κι εκείνοι εμένα. Στην Κηφισιά ήμασταν με τους συμπαίκτες μου για χρόνια μαζί. Με γνώριζαν και τους γνώριζα ακριβώς πώς κινούμασταν μέσα στο γήπεδο. Εδώ, χρειάζεται ακόμη λίγος χρόνος. Πιστεύω όμως ότι παιχνίδι με το παιχνίδι, θα γίνεται ολοένα και καλύτερη η συνεργασία μας».

Ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσεις την Κηφισιά, μια ομάδα που έχεις στην καρδιά σου. Πώς νιώθεις ενόψει του αγώνα με την προηγούμενη ομάδα σου;

«Είναι βέβαιο πως τα συναισθήματά μου θα είναι έντονα. Όμως είμαι επαγγελματίας. Όταν αρχίζει το παιχνίδι δεν κοιτάζω αν απέναντί μου έχω έναν φίλο. Την ώρα του παιχνιδιού είμαστε σε διαφορετικές ομάδες, είμαστε αντίπαλοι και θα κάνω το καλύτερο για τον Παναθηναϊκό και για εμένα προσωπικά. Όταν τελειώσει το ματς, αλλάζουν τα πράγματα…».

Το πρωτάθλημα έχει πληγώσει αρκετά τον Παναθηναϊκό. Τι πρέπει να κάνει η ομάδα για να φύγει νικήτρια απ’ το γήπεδο;

«Είναι κάτι που είπε κι ο κόουτς. Δεν πρέπει να κοιτάμε σε ποια θέση βρισκόμαστε, αλλά να αρχίσουμε να παίζουμε ελεύθερα, χωρίς το άγχος της θέσης που βρισκόμαστε και των βαθμών που χρειαζόμαστε. Αυτό υποσυνείδητα προκαλεί άγχος και μπαίνουμε στο γήπεδο έχοντας στο μυαλό μας ότι πρέπει να κερδίσουμε, πρέπει να βάλουμε γκολ. Δεν μας βοηθάει αυτό. Πιστεύω ότι αν καταφέρουμε να παίζουμε πιο ελεύθερα, θα αλλάξουν πολλά».

Η περίοδος είναι απαιτητική και από εδώ και πέρα γίνεται ακόμη περισσότερο, δεδομένου ότι ακολουθούν «τελικοί» που θα κρίνουν την πορεία της ομάδας σε όλους τους στόχους. Υπάρχουν οι ημιτελικοί του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, υπάρχουν τα ευρωπαϊκά playoffs και φυσικά υπάρχει το πρωτάθλημα με τα ντέρμπι που ακολουθούν. Πώς πρέπει να διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση για να βγει κερδισμένη;

«Είναι απλό. Πρέπει να μπούμε στο γήπεδο με το “μαχαίρι στα δόντια”. Γιατί ουσιαστικά κάθε ματς είναι τελικός από εδώ και πέρα. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα, η ομάδα θα δείξει ότι μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα. Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα μας, όπως πιστεύω πολύ και στον εαυτό μου. Κι άσχετα με το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, πάντα υπάρχει η σκέψη ότι μπορούν να αλλάξουν όλα».

Πώς είναι η συνεργασία με τον Ράφα Μπενίτεθ;

«Η συνεργασία με τον κόουτς είναι άψογη! Με βοηθάει και με συμβουλεύει πολύ. Συνήθως μετά την προπόνηση μου μιλάει, μου λέει με ποιες κινήσεις μπορώ να γίνω πιο επικίνδυνος. Πού να τελειώνω τις φάσεις, πού είναι πιο εύκολο να γίνω επικίνδυνος μέσα στον χώρο. Να είμαι ψύχραιμος μπροστά στο τέρμα και να μην αγχώνομαι. Με βλέπει κάποιες φορές στην προπόνηση που σουτάρω βιαστικά για να τελειώσω τη φάση και μου λέει πως όταν βιάζομαι, δεν παίρνω τη σωστή απόφαση. Οπότε, αν εκείνη τη στιγμή που τελειώνεις τη φάση, αν εκείνο το ένα δευτερόλεπτο μείνεις ψύχραιμος, θα μπορέσεις να πάρεις τη σωστή απόφαση και να πετύχεις πολλά γκολ».

Πώς είναι να φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού;

«Είναι πολύ μεγάλο πράγμα να φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού γιατί είναι μια πολύ ιστορική ομάδα. Και με πάρα πολλούς φιλάθλους. Το νιώθω συνέχεια. Με σταματούν διαρκώς στον δρόμο. Και είναι εντυπωσιακό πως παρόλο που η ομάδα βρίσκεται σε δύσκολη φάση, ο κόσμος έχει ακόμη αυτή τη δίψα για τον Παναθηναϊκό. Πιστεύει σ’ αυτή την ομάδα. Το είδαμε και στο ματς με τη Ρόμα, πόσος κόσμος ήρθε στο γήπεδο. Κι αυτό μας δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο».

Έχεις φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού αλλά δεν έχεις αγωνιστεί ακόμη στη Λεωφόρο. Πώς νιώθεις που πλησιάζει αυτή η ώρα;

«Ανυπομονώ πάρα πολύ! Το περιμένω σαν τρελός να παίξω στη Λεωφόρο!».

Μίλησες για τον κόσμο της ομάδας και ήδη απ’ τις πρώτες σου εβδομάδες στον Παναθηναϊκό έχεις αντιληφθεί ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού σε έχουν αγκαλιάσει και βλέπουν την ελπίδα στο πρόσωπό σου. Σου δίνει έξτρα κίνητρο και επιπλέον ώθηση αυτή η αγάπη;

«Σίγουρα μου δίνει μεγάλη ευθύνη, γιατί ξέρω ότι ο κόσμος περιμένει πάρα πολλά από εμένα αλλά και από όλη την ομάδα. Μου δίνει πολύ μεγάλο κίνητρο όλο αυτό. Συνήθως, εγώ δεν ακούω τι γίνεται μέσα στο γήπεδο. Είμαι πολύ προσηλωμένος στο παιχνίδι και δεν ακούω τίποτα. Όταν όμως γίνεται κάποια διακοπή και ακούω τι συμβαίνει, παίρνω ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο για να τα δώσω όλα και ακόμη περισσότερα. Ούτως ή άλλως, είμαι ένα παιδί που με όποιον και αν παίζω τα δίνω όλα, αλλά όταν ακούς και τον κόσμο είναι πιο ευχάριστο. Γιατί γι’ αυτό έρχονται στο γήπεδο. Για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα και να πάρουν χαρά. Κάποιοι «τρέφονται» απ’ αυτή την ομάδα. Μπορεί να γυρίσουν σπίτι και να είναι στενοχωρημένοι επειδή η ομάδα έχασε ή δεν πήρε ένα καλό αποτέλεσμα. Μπορεί να κερδίσουμε και πραγματικά να τους φτιάξουμε όλη την εβδομάδα. Να πηγαίνουν στη δουλειά τους και να είναι χαρούμενοι επειδή κέρδισε η ομάδα μας. Πραγματικά, η ψυχολογία τους και τα συναισθήματά τους κάθε εβδομάδα εξαρτώνται απ’ το τι θα κάνουμε εμείς. Κι αυτό είναι μια μεγαλύτερη ευθύνη για εμάς, γιατί σκεφτόμαστε αυτόν τον κόσμο».

Τι ονειρεύεται ο Ανδρέας με τον Παναθηναϊκό;

«Ονειρεύομαι πάρα πολλά! Αν όχι φέτος, σίγουρα στα επόμενα χρόνια ονειρεύομαι αυτό που έχει να πάρει πολλά χρόνια ο Παναθηναϊκός, το πρωτάθλημα. Σίγουρα ονειρεύομαι και το Κύπελλο. Γεννήθηκα στην Ελλάδα και είναι στόχοι με τους οποίους μεγάλωσα. Κάθε Έλληνας ποδοσφαιριστής θέλει να κατακτήσει αυτά τα τρόπαια. Και είναι όνειρο να το πετύχω με τον Παναθηναϊκό».