Παναθηναϊκός: Στην αγορά και πάλι για χαφ, αναμονή για Ετιέν Καμαρά

Onsports Team

Η εμπλοκή που παρουσιάστηκε στην υπόθεση του Ετιέν Καμαρά οδηγεί τον Παναθηναϊκό εκ νέου στην αγορά για την απόκτηση παίκτη στη θέση «6-8».

Νέα δεδομένα στον μεταγραφικό σχεδιασμό του «τριφυλλιού» έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες, με τον 22χρονο Γάλλο μέσο να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Μολονότι υπήρξε συμφωνία με τη Σαρλερουά κι η πλευρά του ποδοσφαιριστή είχε αποδεχθεί την οικονομική πρόταση, ο Καμαρά εμφανίζεται τις τελευταίες ώρες διστακτικός όσον αφορά στην τελική του απόφαση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βελγική ομάδα αγωνίζεται σήμερα (31/01) για το πρωτάθλημα, με τον νεαρό χαφ να βρίσκεται κανονικά στην αποστολή.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη βγει στην αγορά, εξετάζοντας εναλλακτικές λύσεις για τη συγκεκριμένη θέση. Από την αρχή της μεταγραφικής περιόδου, η απόκτηση αμυντικού μέσου αποτελούσε βασική προτεραιότητα για το «τριφύλλι» και, μολονότι η περίπτωση του Καμαρά έδειχνε να βρίσκεται ένα βήμα πριν το οριστικό deal, οι «πράσινοι» είναι πλέον υποχρεωμένοι να ενεργοποιήσουν και άλλες επιλογές που καλύπτουν τα «θέλω» του Ράφα Μπενίτεθ και μπορούν να προσφέρουν άμεσα.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού αναμένεται να περιμένουν τις εξελίξεις μέχρι την Κυριακή (31/01). Σε περίπτωση που η απάντηση του Καμαρά είναι οριστικά αρνητική, το plan B αναμένεται να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή.