Ολυμπιακός: Ο Γιάρεμτσουκ οδεύει στη Λιόν – Στη Γαλλία για να περάσει ιατρικά ο Ουκρανός
INTIME SPORTS
Onsports Team 31 Ιανουαρίου 2026, 13:10
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Ο Γιάρεμτσουκ οδεύει στη Λιόν – Στη Γαλλία για να περάσει ιατρικά ο Ουκρανός

Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τη Λιόν για την παραχώρηση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη Γαλλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν δώσει τα χέρια με τη γαλλική ομάδα, για τη μετακίνηση του Ουκρανού επιθετικού με τη μορφή δανεισμού, μέχρι το τέλος της σεζόν. 

Στη συμφωνία των δύο ομάδων υπάρχει και οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι. Η ρήτρα φτάνει περίπου τα 4.500.000 ευρώ, αλλά δεν είναι υποχρεωτική κι ως εκ τούτου είναι πολύ πιθανό οι δύο πλευρές να κάτσουν και πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Γιάρεμτσουκ ήρθε στον Ολυμπιακό τον Ιούλιο του 2024 κι αγωνίστηκε σε 49 αγώνες με τα «ερυθρόλευκα», μετρώντας 14 γκολ και 5 ασίστ. Με την ομάδα του Πειραιά κατέκτησε τρεις τίτλους, καθώς πανηγύρισε το περσινό νταμπλ και φέτος το Super Cup.



