Ολυμπιακός: Θα πρέπει να πληρώσει για τη μεταγραφή του Κωστούλα
Onsports Team 31 Ιανουαρίου 2026, 11:16
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ έκανε δεκτή την προσφυγή του σωματείου «Αγία Άννα», η οποία αφορούσε τη μεταγραφή του Μπάμπη Κωστούλα από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αναμένεται να καταβάλλει στο ερασιτεχνικό σωματείο της Μαγνησίας, ένα ποσό που αναμένεται να ξεπεράσει το 1.000.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται:

«α) χρηματικό ποσό ίσο με το 3% του καθαρού τιμήματος

μεταγραφής που έλαβε από την Brighton & Hove Albion FC στα πλαίσια της μεταγραφής του ποδοσφαιριστή του Χαράλαμπου Κωστούλα, και β) χρηματικό ποσό δέκα χιλιάδων (10.000,00) Ευρώ σύμφωνα με το όρο 2.3 του από 2.7.2019 Ιδιωτικού Συμφωνητικού που συνήφθη μεταξύ τους, νομιμότοκα από 20.10.2024.»

Στην καταγγελία του, το σωματείο «Αγία Άννα» υποστήριξε ότι κατά τη μεταγραφή του Κωστούλα στον Ολυμπιακό είχε υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των δύο πλευρών (σωματείου και ΠΑΕ), το οποίο προέβλεπε –μεταξύ άλλων– πως σε περίπτωση μεταγραφής του ποδοσφαιριστή σε ομάδα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, το σωματείο δικαιούται ποσοστό 3% επί των χρημάτων που θα εισέπραττε η ΠΑΕ.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός υποστήριξε ότι το αρχικό συμβόλαιο απόκτησης του Κωστούλα λύθηκε «κοινή συναινέσει» και στη συνέχεια υπογράφηκε νέο συμβόλαιο, το οποίο –όπως ανέφερε– ήταν «απαλλαγμένο» από τη συγκεκριμένη συμφωνία με το σωματείο. Οι ισχυρισμοί της ΠΑΕ, ωστόσο δεν έγιναν δεκτοί.

