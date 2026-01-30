Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ντάνιελ Μαντσίνι
Onsports Team 30 Ιανουαρίου 2026, 18:26
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ντάνιελ Μαντσίνι

Ο Αργεντινός αποτελεί παρελθόν για το «τριφύλλι» και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο – Τι αναφέρουν οι «πράσινοι».

Ο Ντάνιελ Μαντσίνι δεν υπολογιζόταν από τον Ράφα Μπενίτεθ και ήταν συνολικά εκτός πλάνων εδώ και καιρό. Έτσι, ο Αργεντινός είχε πάρει το ελεύθερο να διαπραγματευτεί με ομάδα της αρεσκείας του και βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στην Κύπρο και τον ΑΠΟΕΛ.

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την αποχώρησή του με την εξής ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ντάνιελ Μαντσίνι. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός εντάχθηκε στο ρόστερ του Τριφυλλιού τον Ιανουάριο του 2023. Στην τριετή παραμονή του βοήθησε την προσπάθεια της ομάδας και πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2024. Κατέγραψε 108 συμμετοχές και 6 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ντάνιελ, σε ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε ο,τι καλύτερο στα επόμενα βήματα της καριέρας σου!».

 



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Μία αγωνιστική στον Βεζένκοφ για την προσπάθεια να χτυπήσει τον Πετρόπουλο
23 λεπτά πριν Μία αγωνιστική στον Βεζένκοφ για την προσπάθεια να χτυπήσει τον Πετρόπουλο
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ντάνιελ Μαντσίνι
43 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ντάνιελ Μαντσίνι
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Απέκτησε τον 17χρονο Γκάμπριελ Κοντράσι
53 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Απέκτησε τον 17χρονο Γκάμπριελ Κοντράσι
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Στην Ελλάδα ο Μούσα Σισοκό για να «κλείσει» η μεταγραφή
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Στην Ελλάδα ο Μούσα Σισοκό για να «κλείσει» η μεταγραφή
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved