Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο on air έξω από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»

Onsports Team

Επίθεση δέχτηκε το συνεργείο του τηλεοπτικού σταθμού Star το βράδυ της Πέμπτης (29/1) έξω από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το voria, άγνωστοι προσέγγισαν το συνεργείο και πραγματοποίησαν επίθεση τόσο στον εικονολήπτη όσο και στη δημοσιογράφο την ώρα που πραγματοποιούνταν ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, έξω από το νοσοκομείο που νοσηλεύονται οι δυο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία την Τρίτη (27/1).