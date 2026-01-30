Πόλο: Τελευταία αντίπαλος της Εθνικής Γυναικών η Κροατία

Onsports Team

Η Κροατία θα είναι ο τελευταίος αντίπαλος της εθνικής, στον Ε΄ όμιλο της Β΄ φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης γυναικών, που διεξάγεται στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας.

Η Κροατία επικράτησε 10-8 της Σερβίας και κατέλαβε την προνομιούχο δεύτερη θέση του Γ΄ ομίλου, (πίσω από την Ιταλία) εξασφαλίζοντας την είσοδό της στην τελική οκτάδα του τουρνουά. Η ελληνική ομάδα θα παίξει με την Κροατία την Κυριακή 1/2 (προγραμματισμένη ώρα έναρξης στις 20:45 ώρα Ελλάδας), ενώ μία ημέρα νωρίτερα (Σάββατο 31/1, 15:00), το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα δώσει το πρώτο του σημαντικό παιχνίδι στη διοργάνωση, με αντίπαλο την Ιταλία. Στον Ε΄ όμιλο θα βρίσκεται και η Γαλλία, την οποία η «γαλανόλευκη» αντιμετώπισε ήδη στην Α΄ φάση και τη νίκησε 23-5, αποτέλεσμα που μεταφέρεται στο νέο γκρουπ.

Τον άλλο όμιλο (ΣΤ΄) της Β΄ φάσης συγκροτούν η Ουγγαρία, η Ολλανδία, η Ισπανία και το Ισραήλ.