Μπενίτεθ: «Δεν έχω προτίμηση σε αντίπαλο – Δουλεύουμε σκληρά στις μεταγραφές»

Onsports Team

Ο Ράφα Μπενίτεθ ανέλυσε το ματς με τη Ρόμα, τα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει η ομάδα του, αλλά και την τελική ευθεία της μεταγραφικής περιόδου.

Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Ρόμα. Από τη μία είχε τεράστια προβλήματα, από την άλλη έπαιζε με παίκτη παραπάνω και ισοφαρίστηκε στο τέλος. Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για «πικρό» αποτέλεσμα όπως κύλησε το ματς, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν έχει προτίμηση για επόμενο αντίπαλο.

Οι δηλώσεις του Ισπανού τεχνικού:

Για το παιχνίδι με τη Ρόμα: «Το τελικό 1-1 είναι πικρό όπως πήγε το ματς και με το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχαμε. Τα προβλήματα ήταν πολλά. Είχαμε 11 επαγγελματίες ετοιμοπόλεμους, παιδιά από την ακαδημία στον πάγκο και τον Τουμπά με πυρετό. Ήταν πολύ δύσκολο το ματς από κάθε πλευρά».

Για την επιλογή Βικτόρια Πλζεν ή Νότιγχαμ Φόρεστ: «Δεν έχω κάποια προτίμηση φυσικά, θα περιμένουμε την κλήρωση και θα δουλέψουμε σωστά, ώστε να προετοιμαστούμε για τα παιχνίδια που θα έρθουν, με στόχο να επανέλθουν και οι απόντες μας».

Για τα παιδιά από την ακαδημία που πήραν ευκαιρία: «Πολύ σημαντικό να στηριχτούμε στην ακαδημία μας, να έχουμε περισσότερες επιλογές στο μέλλον. Ήταν σημαντικό, με τόσες απουσίες, που πήραν τις ευκαιρίες τους».

Για το μεταγραφικό «παράθυρο» και τι κινήσεις θα γίνουν: «Θα μπορούσα να πω κάτι, αλλά δεν θα το κάνω. Δουλεύουμε σκληρά σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, αυτό να ξέρετε και θα μάθετε ότι προκύψει».