Βαθμολογία Euroleague: Άλμα τετράδας έκανε ο Ολυμπιακός | Όλα τα αποτελέσματα

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία μετά το Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα και τα υπόλοιπα ματς της Πέμπτης (29/01), για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Την 16η νίκη του πήρε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας 87-75 της Μπαρτσελόνα.

Σε ένα ματς όπου ξεκίνησε ιδανικά, συνέχισε δύσκολα, έγινε ντέρμπι και με ξέσπασμα στο τελευταίο δεκάλεπτο οι «ερυθρόλευκοι» το πήραν... Μάλιστα, είχαν και το +14 στα… χέρια τους, αλλά με καλάθι στο τέλος ο Βέσελι έδωσε τη διαφορά στην ισοβαθμία στους Καταλανούς.

Ο Βεζένκοφ με 20 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ καθοριστικός ήταν ο Τζόουνς με 16. Ο Ντόρσεϊ σταθερός με 17 πόντους. Για την Μπαρτσελόνα, ο Πάντερ είχε 15, ενώ Μπριθουέλα και Κλάιμπερν από 14.

Η 25η αγωνιστική της Euroleague

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (29/01)

Φενέρμπαχτσε - Αναντολού Εφές

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπάγερν

Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα

Αρμάνι Μιλάνο - Παρτίζαν

Βαλένθια - Μακάμπι

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Παρασκευής (30/01)

20:00 Playmakers , Α’ μέρος Novasports Prime

Novasports Prime 20:30 EuroLeague: Μονακό - Βίρτους Μπολόνια Νovasports4

Νovasports4 21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας - Ντουμπάι Novasports Start

Novasports Start 21:45 EuroLeague: Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime

Novasports Prime 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια - Ζάλγκιρις Νovasports5

Νovasports5 23:00 Playmakers Β’ Μέρος Novasports Prime

