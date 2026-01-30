Βαθμολογία Euroleague: Άλμα τετράδας έκανε ο Ολυμπιακός | Όλα τα αποτελέσματα
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία μετά το Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα και τα υπόλοιπα ματς της Πέμπτης (29/01), για την 25η αγωνιστική της Euroleague.
Την 16η νίκη του πήρε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας 87-75 της Μπαρτσελόνα.
Σε ένα ματς όπου ξεκίνησε ιδανικά, συνέχισε δύσκολα, έγινε ντέρμπι και με ξέσπασμα στο τελευταίο δεκάλεπτο οι «ερυθρόλευκοι» το πήραν... Μάλιστα, είχαν και το +14 στα… χέρια τους, αλλά με καλάθι στο τέλος ο Βέσελι έδωσε τη διαφορά στην ισοβαθμία στους Καταλανούς.
Ο Βεζένκοφ με 20 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ καθοριστικός ήταν ο Τζόουνς με 16. Ο Ντόρσεϊ σταθερός με 17 πόντους. Για την Μπαρτσελόνα, ο Πάντερ είχε 15, ενώ Μπριθουέλα και Κλάιμπερν από 14.
Η 25η αγωνιστική της Euroleague
Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (29/01)
- Φενέρμπαχτσε - Αναντολού Εφές
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπάγερν
- Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα
- Αρμάνι Μιλάνο - Παρτίζαν
- Βαλένθια - Μακάμπι
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Παρασκευής (30/01)
- 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
- 20:30 EuroLeague: Μονακό - Βίρτους Μπολόνια Νovasports4
- 21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας - Ντουμπάι Novasports Start
- 21:45 EuroLeague: Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime
- 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια - Ζάλγκιρις Νovasports5
- 23:00 Playmakers Β’ Μέρος Novasports Prime
Η βαθμολογία
- Φενερμπαχτσέ 17-7
- Ολυμπιακός 16-8
- Χάποελ Τελ Αβίβ 16-8
- Βαλένθια 16-9
- Ρεάλ Μαδρίτης 16-9
- Μπαρτσελόνα 16-9
- Μονακό 15-9
- Ζαλγκίρις Κάουνας 14-10
- Παναθηναϊκός 14-10
- Ερυθρός Αστέρας 14-10
- Αρμάνι Μιλάνο 12-13
- Βίρτους Μπολόνια 11-13
- Ντουμπάι 11-13
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-15
- Μπάγερν Μονάχου 10-15
- Μπασκόνια 8-16
- Παρτιζάν 8-17
- Παρί 8-16
- Αναντολού Εφές 6-19
- Βιλερμπάν 6-18