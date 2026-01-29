Ομάδες

ΑΕΚ: Στην τελική ευθεία για Σαχαμπό – Το ποσό της μεταγραφής και το «όχι» στη Ρείντζερς
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 29 Ιανουαρίου 2026, 20:17
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Στην τελική ευθεία για Σαχαμπό – Το ποσό της μεταγραφής και το «όχι» στη Ρείντζερς

Στην τελική ευθεία έχει μπει η απόκτηση του Χακίμ Σαχαμπό από την ΑΕΚ, η οποία αναμένεται να βγάλει ένα σημαντικό ποσό από τα ταμεία της για να τον αποκτήσει.

Στο Βέλγιο κάνουν ήδη λόγο για οριστική συμφωνία της «Ένωσης» με τη Σταντάρ Λιέγης, ωστόσο κάτι τέτοιο, τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ.

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους «κιτρινόμαυρους» να είναι αποφασισμένοι να δαπανήσουν ένα σημαντικό ποσό για να αποκτήσουν με κανονική μεταγραφή τον 20χρονο χαφ, ο οποίος αποτελεί τον εκλεκτό του Μάρκο Νίκολιτς.

Η απόκτηση του νεαρού από τη Ρουάντα αναμένεται να ξεπεράσει τα 2.000.000 ευρώ, ενώ η Σταντάρ Λιέγης θα διατηρήσει κι ένα ποσοστό μεταπώλησης, το οποίο σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο Βέλγιο θα φτάνει το 20%.

Το «Sudinfo» αναφέρει ότι η βελγική ομάδα απέρριψε πρόταση της Ρέιντζερς, η οποία, όμως, δεν ξεπερνούσε το 1.000.000 ευρώ. Επίσης, αποκαλύπτει κι επαφή των Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρ Ριμπάλτα με τον Σαχαμπό.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ρεπορτάζ: «Για αρκετές ημέρες ο ελληνικός σύλλογος πιέζει σκληρή για να αποκτήσει στον Σαχαμπό, ο οποίο έχει ήδη μιλήσει με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και τον Μάρκο Νίκολιτς. Η Σταντάρ και η ΑΕΚ έχουν καταλήξει σε συμφωνία η οποία θα αποφέρει 1,5 εκατ. ευρώ στη βελγική ομάδα, η οποία θα έχει και 20% ποσοστό μεταπώλησης του παίκτη».

Unleash the football star of tomorrow, Hakim Sahabo, and witness his extraordinary talent!



