Λιόν – ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου για τον αγώνα του Europa League

EUROKINISSI

Onsports Team

Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου, ενόψει του Λιόν – ΠΑΟΚ, για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Με βαριά τη «σκιά» της ανείπωτης τραγωδίας στη Ρουμανία, ο ΠΑΟΚ καλείται να δώσει το τελευταίο του παιχνίδι στη League Phase του Europa League, αντιμετωπίζοντας τη Λιόν στο Groupama Stadium.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρατάσσει τον «Δικέφαλο του Βορρά» με τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια, ενώ η αμυντική τετράδα αποτελείται από τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα. Στον άξονα θα βρεθούν οι Μεϊτέ και Οζντόεφ, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια σε πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Στα άκρα της επίθεσης ξεκινούν οι Τάισον και Ζίβκοβιτς, ενώ στην κορυφή θα αγωνιστεί ο Γιακουμάκης.

Από την πλευρά της Λιόν, βασικός τερματοφύλακας θα είναι ο Ντεσάμπ, με τους Μάτα, Κλάιφερτ, Νιακατέ και Μέιτλαντ-Νάιλς να συνθέτουν την αμυντική γραμμή από δεξιά προς τα αριστερά. Ο Ντε Καρβάλιο θα αγωνιστεί ως κόφτης, έχοντας μπροστά του τους Μόρτον και Μέρα, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο νεαρός Ιμπέρ. Τις πτέρυγες θα καλύψουν οι Κάραμπετς και Μορέιρα.

Οι ενδεκάδες του Λιόν - ΠΑΟΚ

Λιόν (Πάουλο Φονσέκα): Ντεσάμπ, Μάτα, Κλάιφερτ, Νιακατέ, Μέιτλαντ-Νάιλτς, Ντε Καρβάλιο, Κάραμπετς, Μερά, Μόρτον, Μορέιρα, Ιμπέρ.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.