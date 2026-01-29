Μεταγραφές: Η ΑΕΚ προχωράει για τον Χακίμ Σαχαμπό – Η αποκάλυψη από το Βέλγιο και τα δεδομένα
Ο Χακίμ Σαχαμπό είναι ο εκλεκτός του Μάρκο Νίκολιτς, για τη θέση του αμυντικού χαφ στην ΑΕΚ –Η αποκάλυψη που ήρθε από το Βέλγιο και τα δεδομένα της υπόθεσης.
Ο έγκυρος Βέλγος δημοσιογράφος, Σάσα Ταβολιέρι, σε ρεπορτάζ του αποκάλυψε την κίνηση των «κιτρινόμαυρων», για την απόκτηση του 20χρονου.
Από την ΑΕΚ κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους, αλλά όπως επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ, η «Ένωση» τα έχει βρει με τον Σαχαμπό και βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Σταντάρ Λιέγης, για να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή.
? EXCLUSIF - L’AEK Athènes fonce sur Hakim Sahabo !— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 29, 2026
?⚫️ Le club grec et le Standard de Liège sont en discussions avancées pour le transfert définitif du Rwandais autour d’un deal entre €1M et €2M.
?? Sahabo a ouvert la porte. #mercato #RSCL #JPL #aekfc pic.twitter.com/QCwPwTDZUL
Στην ΑΕΚ έπειτα από ώριμη σκέψη αποφάσισαν να προχωρήσουν στην απόκτηση ενός νεαρού χαφ τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο και να πάμε για το καλοκαίρι τη μεταγραφή ενός πιο έμπειρου, όπου οι περιπτώσεις θα είναι περισσότερος.
Ο εκλεκτός του Νίκολιτς είναι ο Σαχαμπό, ο οποίος είναι διεθνής με την εθνική Ρουάντας, και τη φετινή σεζόν μετράει 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη Σταντάρ Λιέγης.
Ο εκλεκτός του Νίκολιτς είναι ο Σαχαμπό, ο οποίος είναι διεθνής με την εθνική Ρουάντα.