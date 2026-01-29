Ομάδες

Μεταγραφές: Η ΑΕΚ προχωράει για τον Χακίμ Σαχαμπό – Η αποκάλυψη από το Βέλγιο και τα δεδομένα
29 Ιανουαρίου 2026, 18:10
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Μεταγραφές: Η ΑΕΚ προχωράει για τον Χακίμ Σαχαμπό – Η αποκάλυψη από το Βέλγιο και τα δεδομένα

Ο Χακίμ Σαχαμπό είναι ο εκλεκτός του Μάρκο Νίκολιτς, για τη θέση του αμυντικού χαφ στην ΑΕΚ –Η αποκάλυψη που ήρθε από το Βέλγιο και τα δεδομένα της υπόθεσης.

Ο έγκυρος Βέλγος δημοσιογράφος, Σάσα Ταβολιέρι, σε ρεπορτάζ του αποκάλυψε την κίνηση των «κιτρινόμαυρων», για την απόκτηση του 20χρονου.

Από την ΑΕΚ κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους, αλλά όπως επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ, η «Ένωση» τα έχει βρει με τον Σαχαμπό και βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Σταντάρ Λιέγης, για να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή.

Στην ΑΕΚ έπειτα από ώριμη σκέψη αποφάσισαν να προχωρήσουν στην απόκτηση ενός νεαρού χαφ τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο και να πάμε για το καλοκαίρι τη μεταγραφή ενός πιο έμπειρου, όπου οι περιπτώσεις θα είναι περισσότερος.

Ο εκλεκτός του Νίκολιτς είναι ο Σαχαμπό, ο οποίος είναι διεθνής με την εθνική Ρουάντας, και τη φετινή σεζόν μετράει 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη Σταντάρ Λιέγης.

Hakim Sahabo • Standard de Liege • Highlights Video (Goals, Assists, Skills)



