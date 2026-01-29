Ατρόμητος: Αποχωρεί ο Οζέγκοβιτς

Onsports Team

Τέλος μπήκε στη συνεργασία του Ατρόμητου με τον Όγκνιεν Οζέγκοβιτς, καθώς ο σύλλογος των δυτικών προαστίων ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου.

Ο Οζέγκοβιτς είχε αποκτηθεί από τη Νίζνι Νόβγκοροντ και μέτρησε 14 αγώνες στη Super League, σημειώνοντας δύο γκολ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει τη κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Σέρβο επιθετικό, Όγκνιεν Οζέγκοβιτς.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στο επόμενο βήμα της καριέρας του».