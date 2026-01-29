Ομάδες

Ατρόμητος: Αποχωρεί ο Οζέγκοβιτς
Onsports Team 29 Ιανουαρίου 2026, 19:34
SUPER LEAGUE / Ατρόμητος

Ατρόμητος: Αποχωρεί ο Οζέγκοβιτς

Τέλος μπήκε στη συνεργασία του Ατρόμητου με τον Όγκνιεν Οζέγκοβιτς, καθώς ο σύλλογος των δυτικών προαστίων ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου.

Ο Οζέγκοβιτς είχε αποκτηθεί από τη Νίζνι Νόβγκοροντ και μέτρησε 14 αγώνες στη Super League, σημειώνοντας δύο γκολ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει τη κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Σέρβο επιθετικό, Όγκνιεν Οζέγκοβιτς.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στο επόμενο βήμα της καριέρας του».



