Τροχαίο στη Ρουμανία: «Καλό παράδεισο αδέρφια» - Το συγκλονιστικό πανό των φίλων του ΠΑΟΚ στo γήπεδο
Onsports Team 29 Ιανουαρίου 2026, 19:44
EUROPA LEAGUE / ΠΑΟΚ

Τροχαίο στη Ρουμανία: «Καλό παράδεισο αδέρφια» - Το συγκλονιστικό πανό των φίλων του ΠΑΟΚ στo γήπεδο

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ τίμησαν τη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, τοποθετώντας από νωρίς ένα συγκινητικό πανό στην Groupama Arena.

Η Ελλάδα παραμένει βυθισμένη στο πένθος μετά τον άδικο χαμό των επτά φιλάθλων του «Δικεφάλου», οι οποίοι την Τρίτη (27/1) άφησαν την τελευταία τους πνοή καθ’ οδόν για τον αγώνα της ομάδας τους στο Europa League.

Αρκετές ώρες πριν από την αναμέτρηση Λιόν - ΠΑΟΚ (29/1, 22:00), οι φίλοι του «Δικεφάλου του Βορρά» ανάρτησαν πανό αφιερωμένο στη μνήμη των «αετόπουλων» που δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους.

«Καλό παράδεισο αδέρφια», ανέγραφε το μήνυμα στην κερκίδα που προοριζόταν για να φιλοξενήσει τους φίλους του ΠΑΟΚ.

