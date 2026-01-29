Παναθηναϊκός – Ρόμα: Ίωση ο Τσέριν, σφίξιμο ο Κώτσιρας, βασικοί Κάτρης – Ταμπόρδα

Onsports Team

Σύνθεση εκτάκτου ανάγκης για τον Ράφα Μπενίτεθ, με τα προβλήματα να είναι… βουνό – Πεντάδα στην άμυνα, ποιες οι επιλογές του Ισπανού.

Όσοι δεν είναι στη λίστα συν τους Σφιντέρσκι (τιμωρημένος), Καλάμπρια (ίωση), Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, βρίσκονται εκτός του αγώνα με τη Ρόμα για τον Παναθηναϊκό. Πέρα απ’ αυτούς, προστέθηκαν και οι Τσέριν (ίωση), Κώτσιρας (σφίξιμο). Αμφότεροι τελευταία στιγμή τέθηκαν νοκ άουτ.

Έτσι, ο Ράφα Μπενίτεθ παρατάσσει ενδεκάδα εκτάκτου ανάγκης με τους παίκτες που έχει διαθέσιμους. Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Λαφόν σε διάταξη 3-4-2-1. Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά, στην τριάδα. Κάτρης δεξιά όλη την πλευρά και Κυριακόπουλος αριστερά.

Σιώπης και Μπακασέτα στον άξονα, με τους Ταμπόρδα και Ζαρουρί σε πιο δημιουργικό ρόλο. Κορυφή στην επίθεση ο Πάντοβιτς.

Στον πάγκο είναι οι: Κότσαρης, Γείτονας, Βύντρα, Καλοσκάμης, Σκαρλιατίδης, Σάντσες, Τερζής.