UEFA: Ενός λεπτού σιγή σε Λιόν και ΟΑΚΑ
Onsports Team 29 Ιανουαρίου 2026, 20:44
EUROPA LEAGUE

UEFA: Ενός λεπτού σιγή σε Λιόν και ΟΑΚΑ

Ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Συνοποσπονδία πως θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στα δύο ματς των ελληνικών ομάδων, ενώ ως φόρο τιμής οι παίκτες θα χειροκροτήσουν στο Λιλ – Φράιμπουργκ.

Η UEFA αρνήθηκε να αναβάλει το ματς του ΠΑΟΚ στη Λιόν, σε μια κίνηση που σχολιάστηκε πανευρωπαϊκά. Λόγω του πένθους που υπάρχει στους Θεσσαλονικείς και στους Έλληνες συνολικά, μετά το τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους που ταξίδευαν για τον αγώνα του Europa League στη Γαλλία.

Όπως γνωστοποίησε η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ποδοσφαίρου, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στο ματς Λιόν – ΠΑΟΚ, αλλά και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα. Την αναμέτρηση της άλλης ελληνικής ομάδας που αγωνίζεται απόψε.

Παράλληλα, μετά από πρωτοβουλία των ομάδων που έγινε δεκτή, οι παίκτες της Λιλ και της Φράιμπουργκ θα χειροκροτήσουν πριν τον δικό τους αγώνα, ως φόρο τιμής για τις αδικοχαμένες ψυχές των φίλων του «Δικέφαλου».



