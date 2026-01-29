Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

LIVE Παναθηναϊκός – Ρόμα: Ο αγώνας του «τριφυλλιού» στο Europa League
Onsports Team 29 Ιανουαρίου 2026, 21:37
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

LIVE Παναθηναϊκός – Ρόμα: Ο αγώνας του «τριφυλλιού» στο Europa League

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Παναθηναϊκός - Ρόμα, για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η ελληνική κοινωνία είναι σοκαρισμένη από τα «χτυπήματα» των τελευταίων ημερών. Το ένα απ’ αυτά, είχε άκρως ποδοσφαιρικό χαρακτήρα.

Το τραγικό δυστύχημα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, με επτά νεαρούς να αφήνουν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο στη Ρουμανία. Όπως είναι λογικό, τα πάντα έχουν επισκιαστεί. Απόψε (29/01) ολοκληρώνεται η League Phase του Europa League, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τη Ρόμα.

Οι «πράσινοι» έχουν τεράστια αγωνιστικά προβλήματα, καθώς πέρα από τους παίκτες που αποκτήθηκαν τον Γενάρη, δεν έχουν στη διάθεσή τους: Ντέσερς, Καλάμπρια, Σφιντέρσκι, Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς. Συν όσους δεν είναι στη λίστα. Κατά συνέπεια εξτρέμ διαθέσιμο είναι μόνο ο Ζαρουρί, ενώ φορ μόνο ο Πάντοβιτς.

Τα πράγματα για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ είναι δύσκολα. Στόχος είναι ένα αποτέλεσμα για καλύτερο πλασάρισμα βαθμολογικά. Οι «πράσινοι» είναι 19οι με 11 βαθμούς. Οι «τζιαλορόσι» απ’ την άλλη, έχουν κι αυτοί πολλά προβλήματα. Όμως έχουν και ισχυρότατο κίνητρο, καθώς κυνηγούν νίκη για διατήρηση στην 8άδα (έχουν 15 βαθμούς).

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Παναθηναϊκός - Ρόμα



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1: Έμεινε όρθιος παρά τα πολλά προβλήματα
3 λεπτά πριν Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1: Έμεινε όρθιος παρά τα πολλά προβλήματα
EUROPA LEAGUE
Λιόν – ΠΑΟΚ: Τα γκολ της αναμέτρησης του «Δικεφάλου του Βορρά» στη Γαλλία
7 λεπτά πριν Λιόν – ΠΑΟΚ: Τα γκολ της αναμέτρησης του «Δικεφάλου του Βορρά» στη Γαλλία
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75: Έκανε τα εύκολα δύσκολα, πήρε τη νίκη όχι και τη διαφορά
38 λεπτά πριν Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75: Έκανε τα εύκολα δύσκολα, πήρε τη νίκη όχι και τη διαφορά
SUPER LEAGUE
Super League: Ο Άρης ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Σίστο
59 λεπτά πριν Super League: Ο Άρης ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Σίστο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved