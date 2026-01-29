Ρίγη συγκίνησης στην Τούμπα: «Αδέρφια ζείτε», φώναζε ο κόσμος

Onsports Team

Χιλιάδες κόσμου περίμεναν τις σορούς των επτά αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ που επέστρεψαν από τη Ρουμανία – Άναψαν πυρσούς και φώναζαν «αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε».

«Ράγισαν» και τα τσιμέντα στην Τούμπα. Εκεί όπου κατευθύνθηκε η μηχανοκίνητη πορεία των φίλων του ΠΑΟΚ, η οποία περίμενε στο αεροδρόμιο τις σορούς των επτά αδικοχαμένων παλικαριών. Φιλάθλων του «Δικέφαλου» που άφησαν την τελευταία τους πνοή στο τροχαίο της Ρουμανίας.

Χιλιάδες κόσμου περίμεναν στην Τούμπα, όπου και ήταν ο προορισμός για μια τελευταία φορά για τους επτά αδικοχαμένους φιλάθλους.

Ο φόρος τιμής και η συγκίνηση ήταν σε ανατριχιαστικό επίπεδο. Περιφερειακά κινήθηκαν τα οχήματα με τις σορούς και ο κόσμος άναψε πυρσούς και φώναζε «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».