Αλλαγή ώρας στην άφιξη του C-130 με τις σορούς των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ
Onsports Team 29 Ιανουαρίου 2026, 16:54
SUPER LEAGUE

Αλλαγή ώρας στην άφιξη του C-130 με τις σορούς των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Άρχισε το ταξίδι της επιστροφής για τις επτά σορούς των φιλάθλων του «Δικέφαλου», με το ραντεβού στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» να πηγαίνει για τις 18:00.

Η κορύφωση του δράματος μετά το τροχαίο της Ρουμανίας, δίνεται με την επιστροφή των σορών των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τραγικό δυστύχημα.

Το C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας παρέλαβε τις σορούς και αναχώρησε από τη Ρουμανία με τελικό προορισμό το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Εκεί, όπως ανακοίνωσαν οι σύνδεσμοι φιλάθλων του ΠΑΟΚ, άλλαξε η ώρα άφιξης.

Η συγκέντρωση στο αεροδρόμιο θα γίνει στις 18:00 αντί για τις 16:30 που αρχικά είχε γνωστοποιηθεί.

«Η συγκέντρωση στο αεροδρόμιο θα γίνει στις 18:00 και όχι στις 16:30 και η συγκέντρωση στην Τούμπα στις 19:00», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

 

 



