Προσγειώθηκε το C130 με τις σορούς των οπαδών του ΠΑΟΚ
Onsports Team 29 Ιανουαρίου 2026, 18:25
SUPER LEAGUE

Προσγειώθηκε το C130 με τις σορούς των οπαδών του ΠΑΟΚ

Στο γήπεδο, τόσο φίλαθλοι όσο και οι συγγενείς τους έχουν οργανώσει εκδηλώσεις για να τιμήσουν την μνήμη τους.

Προσγειώθηκε στην Θεσσαλονίκη το C130 από την Τιμισοάρα μαζί με τις σορούς των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ.

Από νωρίς το απόγευμα στο αεροδρόμιο και πέριξ αυτού έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ με μηχανάκια και αυτοκίνητα, προκειμένου να συνοδεύσουν τις σορούς μέχρι το γήπεδο της Τούμπας.

Στο γήπεδο, τόσο φίλαθλοι όσο και οι συγγενείς τους έχουν οργανώσει εκδηλώσεις για να τιμήσουν την μνήμη τους.

Πάντως από πλευράς τους οι συγγενείς των θυμάτων του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος, έχουν ζητήσει να μην δοθούν στην δημοσιότητα πλάνα από την μεταφορά των ανθρώπων τους από το αεροδρόμιο.

 



