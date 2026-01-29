Ομάδες

Παναθηναϊκός – Ρόμα: Δεν παίζει ο Ντιμπάλα σύμφωνα με τους Ιταλούς
Onsports Team 29 Ιανουαρίου 2026, 17:56
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός / Ρόμα

Παναθηναϊκός – Ρόμα: Δεν παίζει ο Ντιμπάλα σύμφωνα με τους Ιταλούς

Όπως αναφέρουν στη χώρα της Ρόμα, ο Αργεντινός επιθετικός που ήταν αμφίβολος, τελικά δε θα βοηθήσει τους «τζιαλορόσι» στο ΟΑΚΑ.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα στο Παναθηναϊκός – Ρόμα και όπως φαίνεται οι φιλοξενούμενοι δεν θα έχουν τον Ντιμπάλα. Ο Αργεντινός έμπειρος άσος, όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ δεν θα ρισκάρει τη συμμετοχή του στο αποψινό ματς. Έτσι τίθεται νοκ άουτ.

Ο Γκασπερίνι αποφάσισε να τον αφήσει εκτός, λόγω του χτυπήματος που είχε δεχτεί στο γόνατο στο πρόσφατο ματς με τη Μίλαν. Ο Ντιμπάλα ταξίδεψε στην Αθήνα, όμως όπως φαίνεται δεν θα αγωνιστεί.

Οι Ιταλοί τονίζουν πως έγινε νέος έλεγχος απ’ το ιατρικό τιμ της ομάδας και αποφασίστηκε να μην παίξει ο ποδοσφαιριστής, για να προφυλαχθεί.

 



