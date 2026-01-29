Τροχαίο στη Ρουμανία: Στην Τούμπα ο Μάκης Γκαγκάτσης, τίμησε τη μνήμη των φίλων του «Δικεφάλου»

INTIME SPORTS

Ο Μάκης Γκαγκάτσης βρέθηκε στην Τούμπα και τίμησε τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο στη Ρουμανία.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας βρέθηκε έξω από το γήπεδο της Τούμπας, όπου, συνοδευόμενος από την κόρη του, κατέθεσε λουλούδια στο σημείο μνήμης.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε τη Θύρα 4, όπου έγινε δεκτός με θερμό χειροκρότημα από τον συγκεντρωμένο κόσμο, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή.

To σύντομο σχόλιο του Μάκη Γκαγκάτση για τις δύσκολες ημέρες που διανύει η οικογένεια του ΠΑΟΚ κι όλη η Θεσσσαλονίκη:

«Τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι περιττά. Ήμουν, είμαι και θα είμαι μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ από μικρό παιδι. Η 27/1 είναι μέρα θλίψης και πένθους για την Οικογένεια του ΠΑΟΚ, για τη Θεσσαλονίκη και τον ελληνικό αθλητισμό. Είναι ωραία τα ευχολόγια, το να πούμε "ποτέ ξανά" πραγματικά είναι το μόνο που μπορεί να πει κάποιος, στο τέλος όμως εμείς μένουμε εδώ. Κρίμα για αυτούς που έφυγαν, κρίμα για τους συγγενείς τους που θα δουν τα παιδιά σε φέρετρα. Είναι συγκινητικός ο κόσμος του ΠΑΟΚ και όλοι οι φίλαθλοι των άλλων ομάδων, αλλά και όλοι όσοι έχουν συγκλονιστεί από αυτό που έχει συμβεί».