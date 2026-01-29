Ράτσιτς: «Ήρθα στον Άρη για να κερδίσω τρόπαια και να παίξω στην Ευρώπη»
Με ανάρτησή του ο παίκτης των «κιτρινόμαυρων» έδειξε τις προθέσεις του.
Ο Άρης βρίσκεται σε μια περίεργη κατάσταση με τον προπονητή και τους παίκτες να προσπαθούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Ένας από τους παίκτες που δεν χάνει την πίση του στην ομάδα είναι ο Ούρος Ράτσιτς και μέσβ αναάρτησή τους δεν το κρύβει.
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας στηρίζουν σε μια περίοδο που τα αποτελέσματα δεν είναι στο επίπεδο που περιμένουμε… (στον τελευταίο αγώνα) σκόραρα ένα γκολ που μου έδωσε τεράστια ώθηση αυτοπεποίθησης και λυπάμαι που δεν ήταν το νικητήριο γκολ, γιατί πραγματικά χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη.