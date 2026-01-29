Ομάδες

Ράτσιτς: «Ήρθα στον Άρη για να κερδίσω τρόπαια και να παίξω στην Ευρώπη»
Οnsports Τeam 29 Ιανουαρίου 2026, 15:16
SUPER LEAGUE / Άρης

Ράτσιτς: «Ήρθα στον Άρη για να κερδίσω τρόπαια και να παίξω στην Ευρώπη»

Με ανάρτησή του ο παίκτης των «κιτρινόμαυρων» έδειξε τις προθέσεις του.

Ο Άρης βρίσκεται σε μια περίεργη κατάσταση με τον προπονητή και τους παίκτες να προσπαθούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Ένας από τους παίκτες που δεν χάνει την πίση του στην ομάδα είναι ο Ούρος Ράτσιτς και μέσβ αναάρτησή τους δεν το κρύβει. 

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας στηρίζουν σε μια περίοδο που τα αποτελέσματα δεν είναι στο επίπεδο που περιμένουμε… (στον τελευταίο αγώνα) σκόραρα ένα γκολ που μου έδωσε τεράστια ώθηση αυτοπεποίθησης και λυπάμαι που δεν ήταν το νικητήριο γκολ, γιατί πραγματικά χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη.

Νιώθω καλά, είχα μερικούς μικροτραυματισμούς που πλέον έχουν περάσει και θέλω να δείξω τι πραγματικά μπορώ να κάνω. Ήρθα εδώ για να κερδίσω τρόπαια και να παίξω στην Ευρώπη με αυτόν τον σύλλογο και εξακολουθώ να πιστεύω σε αυτό. Καλώ όλους όσους αγαπούν αυτόν τον σύλλογο να μείνουν μαζί μας και να συνεχίσουν να δίνουν την υποστήριξή τους, ώστε να μπορέσουμε να αρχίσουμε να κερδίζουμε βαθμούς με συνέπεια και να επιστρέψουμε στο νικηφόρο μονοπάτι. Υπόσχομαι γκολ και νίκες», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Ράτσιτς.
 


