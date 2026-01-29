Ομάδες

Σαράνια: «Μινεσότα, Νέα Υόρκη, Γκόλντεν Στέιτ και Μαϊάμι θέλουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»
Onsports Team 29 Ιανουαρίου 2026, 17:45
NBA

Σαράνια: «Μινεσότα, Νέα Υόρκη, Γκόλντεν Στέιτ και Μαϊάμι θέλουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»

Ο δημοσιογράφος του ESPN ανέλυσε τα δεδομένα για το trade που περιμένει ο «Greek Freak», είτε άμεσα είτε το ερχόμενο καλοκαίρι.

Στη διάσημη εκπομπή Inside the NBA, φιλοξενήθηκε ο Σαμς Σαράνια. Ο κορυφαίος ρεπόρτερ του «μαγικού κόσμου» που αποκάλυψε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φεύγει από το Μιλγουόκι, ανέλυσε τα δεδομένα της υπόθεσης.

Όπως τόνισε οι Μπακς ενημερώθηκαν από την πλευρά του παίκτη πως ήρθε ο καιρός να χωρίσουν οι δρόμοι τους. Κάτι που έχουν αποδεχτεί και γι’ αυτό συζητούν τις προτάσεις ανταλλαγής, οι οποίες περιλαμβάνουν παίκτες επιπέδου all star και αρκετά draft picks.

Μάλιστα, όπως ξεκαθάρισε ο Σαράνια, ήδη υπάρχει ενδιαφέρον έντονο από Νιου Γιορκ Νικς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Μαϊάμι Χιτ και Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.



