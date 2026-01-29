Ρουμανία: Στιγμές έντασης στην Τιμισοάρα - Οπαδός του ΠΑΟΚ έσπασε κάμερα δημοσιογράφου

Onsports Team

Στιγμές έντασης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τετάρτης μπροστά από το Νοσοκομείο της Κομητείας Τιμισοάρα, όπου βρέθηκαν ο πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας και η νομάρχης Τιμισοάρα για να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας των τραυματισμένων φιλάθλων, μετά το τραγικό δυστύχημα στο Λούγκοϊ, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ.

Η παρουσία των αρχών έξω από το νοσοκομείο συνέπεσε με την άφιξη συγγενών και φίλων των θυμάτων, σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης.

Ένας φίλαθλος του ΠΑΟΚ που είχε μεταβεί στην Τιμισοάρα και βρισκόταν έξω από το νοσοκομείο τη στιγμή της άφιξης της νομάρχη Τιμισοάρα, Έλενα Μικικόι, επιτέθηκε σε τηλεοπτικό συνεργείο.

Ο άνδρας ξέσπασε πάνω στην κάμερα δημοσιογράφου, προκαλώντας φθορές στον εξοπλισμό λήψης, παρά το γεγονός ότι ο εικονολήπτης είχε στραμμένο τον φακό του προς τους εκπροσώπους των αρχών και όχι προς τον ίδιο.

Η νομάρχης δεν αντέδρασε στο περιστατικό και συνέχισε να συνοδεύει τον Έλληνα πρέσβη προς την είσοδο του νοσοκομείου, χωρίς να σταματήσει ή να παρέμβει με οποιονδήποτε τρόπο.

Παρέμβαση της αστυνομίας μετά από κλήση στο 112

Οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στο σημείο κάλεσαν το 112, ζητώντας την άμεση παρέμβαση της αστυνομίας, εκφράζοντας φόβους ότι η κατάσταση θα μπορούσε να κλιμακωθεί. Λίγο αργότερα, περιπολικό έφτασε στο σημείο και ο άνδρας οδηγήθηκε για ανάκριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Έλληνας δημοσιογράφος που βρισκόταν στην Τιμισοάρα ζήτησε κατανόηση για τη συμπεριφορά του επιτιθέμενου, σημειώνοντας ότι φέρεται να έχει συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο ανάμεσα στους τραυματίες που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και βρίσκεται σε κατάσταση έντονης ψυχικής πίεσης.