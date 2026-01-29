Ξέσπασμα Λεσόρ για τον αποκλεισμό της Μαρσέιγ εξαιτίας γκολ του τερματοφύλακα της Μπενφίκα στο 98’!

INTIME SPORTS

Απίθανο και… κινηματογραφικό ήταν το φινάλε της League Phase του Champions League, με την Μπενφίκα να γράφει ιστορία και τη Μαρσέιγ να βιώνει έναν από τους πιο σκληρούς αποκλεισμούς της.

Οι Πορτογάλοι επικράτησαν 4-2 της Ρεάλ στο 97ο λεπτό, με σκόρερ τον τερματοφύλακά τους, Ανατόλι Τρούμπιν, και με αυτό το γκολ άφησαν εκτός συνέχειας τους Μασσαλούς.

Η εξέλιξη αυτή δεν θα μπορούσε να αφήσει ασυγκίνητο τον Ματίας Λεσόρ. Ο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR, με έντονο συναισθηματικό δέσιμο με τη Μαρσέιγ, ξέσπασε στα social media, σχολιάζοντας με αγανάκτηση την απίστευτη… γκίνια των Γάλλων και τον τρόπο με τον οποίο ήρθε ο αποκλεισμός.

«Η μόνη ομάδα στον κόσμο που αποκλείστηκε από τερματοφύλακα στις καθυστερήσεις. Σαν να είμαστε σε ταινία, γκολ στο 97ο λεπτό, κεφαλιά από τον τερματοφύλακα, και είμαστε εκτός!!!! Ορκίζομαι στη ζωή της μητέρας μου, μόνο στη Μαρσέιγ θα μπορούσε να συμβεί αυτό», έγραψε χαρακτηριστικά σε δύο διαδοχικές αναρτήσεις του.

La seule équipe sur terre à se faire éliminer par un gardien dans les arrêts de jeu….. nsm — Mathias Lessort (@ThiasLsf) January 28, 2026

Η οργή και η αδυναμία να συνειδητοποιήσει αυτό που συνέβη ήταν εμφανείς, καθώς ούτε δέκα λεπτά αργότερα ο Λεσόρ επανήλθε με νέο μήνυμα στο «Χ», εκφράζοντας ξανά την έκπληξή του: «Ορκίζομαι στη ζωή της μαμάς μου, αυτό είναι υπερβολικό, δεν μπορώ να το πιστέψω, αδερφέ, τι συμβαίνει;».

Genre on est dans un film but à la 97 de la tête du gardien on est éliminé!!!! Sur la vie de ma mère y’a que à Marseille que ça peut arriver — Mathias Lessort (@ThiasLsf) January 28, 2026

Ένα φινάλε που δύσκολα χωρά ανθρώπινος νους και που επιβεβαιώνει πως το ποδόσφαιρο παραμένει ικανό να προσφέρει στιγμές απίστευτου δράματος, ειδικά όταν πρόκειται για τη Μαρσέιγ.