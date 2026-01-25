Ομάδες

LIVE Ατρόμητος - Παναθηναϊκός για τη 18η αγωνιστική της Super League
Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος - Παναθηναϊκός για την 18η αγωνιστική της Super League.  

Ένα από τα τελευταία του χαρτιά στο κυνήγι της 4ης θέσης, παίζει ο Παναθηναϊκός στο Περιστέρι (25/1, 19:30).

Ένα ματς κόντρα στον Ατρόμητο, που έρχεται λίγες μέρες μετά το παιχνίδι στη Φερεντσβάρος και πριν τον αγώνα με την Ρόμα.

Έτσι, ο Ράφα Μπενίτεθ προχωρά σε μεγάλο rotation στο βασικό σχήμα του «τριφυλλιού».

Κάτω από τα δοκάρια είναι ο Λαφόν, με τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλο στην άμυνα.

Στα χαφ οι Σιώπης και Μπακασέτας σε μια διάταξη που πιθανότατα θα είναι 4-4-2. Στα άκρα οι Μπόκος και Ζαρουρί, με τον Πάντοβιτς και τον Τετέι στην επίθεση.

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος - Παναθηναϊκός:

 


